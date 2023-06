Eccellenza, un tris cesenate Per stupire e divertire

di Roberto Daltri

Sono tre le società del cesenate che si presenteranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza: Diegaro e Savignanese sono le conferme alle quali però si va ad aggiungere il neo promosso Gambettola. Tutte e tre le squadre hanno confermato l’allenatore della stagione scorsa a testimonianza di una positiva continuità nel lavoro della società.

Diegaro - I rossoblu saranno ancora guidati in panchina da Fabio Cucchi, ma ci saranno novità nello staff tecnico; il nuovo perparatore dei portieri sarà Rudi Nardi in sostituzione di Luca Baldazzi. Sono confermati buona parte di quelli del nucleo storico come Foiera, Panzavolta, Sankhare e il giovane attaccante mancino Casalboni autore di un bottino di sei reti nel campionato scorso. Invece non faranno più parte della rosa Michael Noschese e Cristian Longobardi, infatti il loro posto in attacco sarà occupato da due cavalli di ritorno: al centro dell’attacco evoluirà Salif Sow, che ha messo alle spalle un brutto e lungo infortunio, che farà coppia di reparto con Dario Spadaro reduce dalla parentesi vincente con il Gambettola. Altro arrivo di peso è quello di Kalil Louati, esterno di grande spinta con un passato in D alla Sammaurese.

Gambettola - Vincendo il campionato di Promozione, Marco Bernacci ha portato il Gambettola in Eccellenza e si è guadagnato la conferma sulla panchina della squadra. E nella rosa ci sono già i primi confermati: il portiere Golinucci, i difensori Marconi e Alberighi, l’esterno Aloisi e il centrocampista Gadda. Ci sono anche i primi arrivi: esperienza al centro della difesa la garantisce Alessandro Rossi in arrivo dal Russi, ma servono molto anche i giovani e quindi dal Verucchio e dal S. Ermete sono stati prelevati i fratelli Sancisi, mentre dal Villamarina invece arriva Briganti. Adesso il direttore generale Giorgio Screpis sta cercando un attaccante di categoria. Fra i tanti nomi vagliati entra di prepotenza quello di Emanuele Pasolini, anche se il sogno (chissà se proibito) potrebbe essere invece Mattia Gasperoni che ha chiuso la stagione col Russi, ma a questo punto non vanno escluse sorprese.

Savignanese - La prossima sarà la terza stagione consecutiva sulla panchina gialloblu per Davide Montanari. Più longevo di Montanari in gialloblu c’è solo il centrocampista BrentonTola che infatti è il capitano della Savignanese. Oltre a Tola resta anche Alberto Malo dopo un girone di ritorno super: dodici le reti segnate dal suo arrivo a dicembre fino alla fine del campionato. Adesso bisogna però attendere per capire chi sarà confermato fra i più esperti, ovvero Mazzarini, Zoffoli e Pacchioni. Come sempre verrà concesso molto spazio ai giovani, infatti la Savignanese si classificata al primo posto fra tutte le società di Eccellenza a livello regionale per l’ impiego dei giovani e vuole confermare questa tendenza.