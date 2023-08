Ecco Ogunseye

A questo punto manca solo l’ufficialità, ma Roberto Ogunseye può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Cesena. Il classe 95 ex Foggia, dove la scorsa stagione ha contribuito con le sue 11 reti a raggiungere la finale playoff persa poi contro il Lecco, arriverà a titolo definitivo dal Modena, con il quale non si è mai allenato dall’inizio della preparazione. Ieri era a Cesena per le visite mediche e per conoscere i nuovi compagni, da oggi sarà a disposizione di Domenico Toscano. Dopo la partenza di Stiven Shpendi , destinazione Empoli, e quella di King Udoh finito in prestito al Gubbio, per Fabio Artico era obbligatorio accelerare l’operazione in entrata per un reparto, quello avanzato, che da qui alla chiusura registrerà comunque almeno un altro ingresso. Non si interrompe qui però l’asse Cesena- Modena inaugurato con l’arrivo del difensore Piacentini. Con i canarini dovrebbe, a breve, perfezionarsi anche l’operazione che porterà in riva al Savio il fantasista classe 98 Nicola Mosti. Sul fronte partenze, invece, si attendono novità da Ancona per l’accordo che vedrebbe Alessandro Albertini passare ai dorici, così come l’Avellino e il Foggia potrebbero assestare l’affondo decisivo per Ivan Kontek.

Andrea Baraghini