Ecco Piacentini Ora Ogunseye

ll mosaico bianconero si va componendo. Per Matteo Piacentini, difensore centrale classe ’99 in arrivo a titolo definitivo dal Modena, ieri è arrivata l’ufficialità: resterà in bianconero fino al 2026. Intanto è in dirittura d’arrivo anche la trattativa, sempre con i canarini, per il centravanti classe 95 Roberto Ogunseye. Fabio Artico è a caccia anche di un playmaker che sappia dare ordine e concretezza alla manovra. Nelle ultime ore è tornato di moda Nicola Mosti, fantasista classe 98 in uscita sempre dal Modena, su cui però c’è forte la concorrenza dell’Entella. Mosti era già un nome circolato lo scorso gennaio: la trattativa si preannuncia con tempi non brevissimi, il giocatore potrebbe decidere di aspettare offerte dalla cadetteria. Sempre per il centrocampo mai tramontata l’ipotesi Jelenic, ex Padova ora svincolato.

Riguardo alle uscite, Alessandro Albertini rimane un obiettivo dell’Ancona, per Ivan Kontek c’è forte la pressione dell”Avellino con il Foggia comunque sempre interessato.

Andrea Baraghini