Ecco un’altra gara da pazienza e da battaglia

Una corsa su se stessi per non avere nulla recriminare, sperando che la Reggiana rallenti un cammino strepitoso da otto vittorie nelle ultime 9. Non lasciare nulla di intentato rendendo minime le recriminazioni, così deve ragionare un Cesena che sta imparando a fare sue anche le gare più spigolose, ‘sporche’, grazie a carattere e forza muscolar, ma deve limitare un vizio pericoloso, quello di non chiudere le partite quando può farlo.

Con la Fermana è un altro incontro da pazienza e battaglia e non solo per quel capitombolo di metà settembre quando i bianconeri vennero schiantati (2-0) da un avversario superiore; ma soprattutto per essere pronti ad avvicinarsi eventualmente ai granata oggi impegnati con l’Alessandria. In settimana la società bianconera ha rimediato a due tegole pesanti quali il grave infortunio a Coccolo e il non breve stop a Zecca, ingaggiando elementi esperti che dovrebbero essere già pronti per una formazione che per essere completa come caratteristiche manca di qualità e fantasia a metà campo. A meno che Chiarello non riesca a crescere come impiego e giocate, ma qualcosa dal mercato servirebbe ancora. Ogni incontro è uno spareggio ed è naturale quando si insegue. Il passo falso bianconero, che ora fa la differenza nel +5 dei granata, è quello del 23 dicembre quando i bianconeri buttarono via il successo di Carrara e la Reggiana vinse cinicamente a Lucca. Ora occorre saltare ogni ostacolo confidando che davanti qualcosa succeda, fino allo scontro diretto del 20 febbraio al Manuzzi.

re.ce.