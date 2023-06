Elephas, un grande lancio vincente Aiuto e beneficenza agli alluvionati

E’ passato poco più di un mese dal fatidico 16 maggio che ha piegato tante famiglie del cesenate e non solo. Le immagini rimarranno nella mente di tutti noi così come nella storia, come la solidarietà dei giovani che hanno imbracciato pala e indossato stivali e che sono rimaste impresse nella mente di tutti.

Diversi ragazzi Elephas baseball hanno fatto parte dei gruppi di volontari che hanno lavorato per liberare le strade dal fango. Il 25 maggio però sul campo di Cesena è ripresa l’attività, con una partita di softball amatoriale; due squadre in campo ed entrambe del cesenate, Hot Club e Dominicans.

Con l’occasione la società, in accordo con gli sponsor (Laser Services, Plasfor, RAC e studio Ci.emme) ha lanciato una raccolta fondi tra i giocatori: le donazioni raccolte verranno raddoppiate dall’Elephas. Il presidente Simone Coperchio, saputo che una coppia di volontari della Croce verde (che collabora con Elephas da aprile quando ha fornito supporto con ambulanza al torneo di Fast Pitch) è in difficoltà perché ha perso tutto, ha deciso di convogliare in quella direzione gli sforzi del gruppo. La raccolta del baseball cesenate si quindi si è affiancata a quella distinta della Croce Verde e nelle scorse ore sono arrivati i frutti concreti dell’impegno e della generosità di tanti, tradotti in un assegno da 4.000 euro appena consegnato.

Luca Ravaglia