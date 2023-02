Elettromeccanica Angelini, a Imola affermazione al batticuore

Ci sono tutte le emozioni di un derby nella vittoria che l’Elettromeccanica Angelini ha agguantato al tiebreak in casa di Imola 2-3 (25-18, 19-25, 20-25, 26-24, 13-15) nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile. Nel primo set le avversarie conducono il gioco senza grandi difficoltà, ma poi inizia un’autentica battaglia: Cesena macina muri punto, difende con determinazione e contrattacca con potenza, portandosi avanti nella conta dei set. Sfumato il quarto parziale al fotofinish, nell’ultimo e decisivo set, le bianconere subiscono diverse rimonte ma non smettono di martellare, portando a casa meritatamente la vittoria. Tra i singoli, svetta la prestazione super di Benazzi che va a segno 27 volte (3 muri, 1 ace), seguita da un’ottima Guardigli che firma 14 punti (di cui 6 muri). Fondamentali anche gli apporti di Pinali coi suoi 13 punti (di cui 1 muro) corredati da solidità e precisione in difesa eccezionali e del libero Calisesi che corre in difesa e copre le sue compagne con precisione.

Con questo risultato, l’Elettromeccanica Angelini Cesena sale a quota 21 punti in classifica, rimane in 9ª posizione, a +2 dalla zona retrocessione. Ora si torna in palestra con Jesi nel mirino, settima della classe a +1 da Cesena: domenica infatti al Carisport per le ragazze di coach Lucchi ci sarà un’altra battaglia di fondamentale importanza per le sorti del torneo.

Nel campionato di B maschile invece il Rubicone in Volley ha subito una brutta battuta d’arresto a Sassuolo contro la Kerakoll, uscendo sconfitto 3-1 (25-17, 25-19, 20-25, 25-19). I gialloblù hanno fornito una prestazione sottotono e con poca convinzione. I ragazzi di De Marco non stanno attraversando un bel periodo di forma, perdono lucidità e commettono errori in serie che spesso compromettono l’esito del set. Peccato perché la vittoria era abbondantemente alla portata. Gli emiliani si sono così avvicinati in classifica, arrivando a 24 punti, contro i 26 dei romagnoli.

Sconfitta anche la squadra femminile, che in serie C si è arresa come da pronostico 3-0 a Emanuel Riviera Volley Rimini, seconda forza del campionato e formazione di maggior caratura.