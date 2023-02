Elettromeccanica Angelini a Imola per vendicare il ko dell’andata

Domani alle 18 l’Elettromeccanica Angelini Cesena sarà impegnata sul campo della Clai Imola con la speranza di continuare la striscia positiva dei derby di Romagna vinti in trasferta, dopo i successi con Forlì e Ravenna. Riuscirci non sarà facile, le avversarie sono terze a 27 punti e arrivano dal successo contro Corridonia. Anche le cesenati, che sono none con 19 punti (+3 dalla zona retrocessione), sono reduci dal 3-0 contro Volley Modena. All’andata Imola si impose 3-1, al termine di una gara che vide le bianconere troppo fallose. "La gara contro Modena - commenta Lucia Guardigli - era fondamentale per la nostra classifica e siamo riuscite ad esprimerci al meglio gestendo tutti e tre i set con solidità e lucidità".

La centrale faentina classe 1997, al primo anno con Cesena, riconosce che portare a casa dei punti anche domani sarebbe preziosissimo: "Dovremo scendere in campo con la giusta compattezza e determinazione. Dobbiamo sfruttare al meglio l’entusiasmo di quest’ultima vittoria per affrontare questo derby all’apice delle nostre energie". Classifica del girone D (prime tre ai playoff, ultime 3 retrocedono in B2): Bologna 40; Altino 37; Imola 27; Ravenna 25; Forlì, Corridonia 24; Trevi 22; Campagnola Emilia, Elettromeccanica Angelini Cesena, Jesi 19; Castelbellino 16; Volley Modena, San Damaso Modena 8.

l.r.