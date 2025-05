Elettromeccanica Angelini Cesena domina Arena Volley Team Verona e punta ai playoff

Missione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di pallavolo di serie B1 femminile, consapevole di non poter sbagliare, supera nettamente Arena Volley Team Verona 3-0 (25-16, 25-15, 25-16) in poco più di un’ora di gioco. Le bianconere giocano un’ottima partita e raggiungono in classifica Vicenza, che nel frattempo cade al tiebreak contro Giorgione. Tuttavia, per maggior numero di set persi, Cesena rimane al quarto posto. Il sogno playoff, ai quali accedono le prime tre della classe, si deciderà tutto nell’ultima giornata di campionato in programma sabato a Forlì.

Nel primo set Benazzi guida la fuga, battendo bene e martellando in attacco (8-2), mentre Pinali va a segno in diagonale (18-9). Doppio cambio Casali-Pasini e l’opposto va subito a referto con un muro in solitaria (20-11), dopo di che Vecchi chiude pizzicando le mani del muro avversario per il 25-16. Stesso copione nel parziale seguente, con Cesena che a muro è insormontabile. Vecchi colpisce dai nove metri (9-1), Benazzi è potente anche dalla seconda linea (13-4) e Vallicelli sorprendendo la difesa avversaria con una palla lunga di seconda intenzione (17-6) prende definitivamente il largo. Nell’ultimo set le avversarie giocano più sciolte e cercano di rimanere in scia, ma il muro bianconero è letale (9-7), Calisesi serve bene la seconda linea di Benazzi (13-10), Caniato mura con precisione (21-15), Vallicelli in difesa è puntualissima, Pinali piazza un pallonetto di pura astuzia (24-16) e Benazzi chiude con una diagonale profonda 25-16.

A livello individuale, Benazzi mette a referto 21 punti di cui 1 ace, 6 muri e il 39% in attacco; in doppia cifra anche Pinali con 11 punti (1 ace, 1 muro e un eccellente 74% in ricezione); Caniato mantiene le sue percentuali notevoli, firmando 7 punti con il 62% in attacco (2 muri). Sabato andrà dunque in scena l’ultima giornata di campionato, in trasferta a Forlì, dove l’Elettromeccanica Angelini Cesena si giocherà il dentro o fuori dai playoff, considerato anche lo scontro concomitante tra Riccione (seconda a 54 punti) e Vicenza (terza a 52).

Il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Casali, Vecchi 6, Pinali 11, Pasini 1, Guardigli 6, Benazzi 21, Caniato 7, Vallicelli 1; ne: Molari, Oke, Piraccini, Marchi (L2). All. Lucchi.