Elettromeccanica Angelini un finale dolce-amaro

Il campionato di pallavolo di B1 dell’Elettromeccanica Angelini Cesena si chiude con un tiebreak, il nono della stagione, sul campo di Castelbellino: dopo due ore abbondanti di gioco, finisce 3-2 a favore delle padrone di casa (25-16, 23-25, 25-22, 24-26, 15-10). Coach Lucchi sfrutta l’occasione per dare spazio alle atlete bianconere meno utilizzate nel corso dell’anno e Cesena chiude il torneo al sesto posto con 39 punti e 14 partite vinte su 24 giocate. Tra i singoli, Benazzi va a segno 23 volte (di cui 2 muri); in doppia cifra anche Guardigli che firma 11 punti, di cui 5 muri e 1 ace; Calisesi convince in difesa e si conferma solido baluardo della seconda linea cesenate.

Riguardo alle due squadre del Rubicone in Volley invece, anche la formazione maschile firmata Sab Group e impegnata nel torneo di serie B, ha salutato la stagione con una sconfitta, in questo caso maturata 3-0 (25-19, 25-12, 25-22) a Ravenna contro Pietro Pezzi. Aldini e compagni chiudono comunque il campionato con un buon sesto posto. Ripensando al percorso di questa stagione rimane il rimpianto per i tantissimi infortuni che hanno colpito la formazione e le occasioni perse in alcuni incontri che potevano proiettare la squadra in una posizione di classifica migliore.

Ora si apre la fase di costruzione per il prossimo anno con la società che cercherà di rinforzarsi partendo dall’attuale rosa. Ottimi riscontri invece dalla femminile che, nel campionato di serie C, ha conquistato un’altra vittoria pesante nella quarta giornata dei playout. Le ragazze di Ortolani, pur prive del libero Delgado, sono riuscite a portare a casa un ottimo 3-0 (30-28, 25-23, 25-19) grazie alla tenacia che la squadra ha messo in campo nei momenti topici dell’incontro. Pasini, ancora una volta miglior realizzatrice della serata, ha trascinato la squadra a una vittoria che regala molte speranze in chiave salvezza perché dà il secondo posto in classifica e allontana la retrocessione. I giochi però non sono ancora fatti per cui nelle ultime due gare, in trasferta, la squadra dovrà mettere in campo tutte le energie fisiche e mentali. Prossimo appuntamento è giovedì 18 a Maranello, attualmente prima nel gironcino a quattro, con una lunghezza di vantaggio sulle romagnole.

Luca Ravaglia