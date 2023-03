Elettromeccanica Angelini vittoria che vuol dire tanto

di Luca Ravaglia

Non un passo, ma un balzo verso le acque più calme della classifica. In un torneo, quello di B1 femminile, nel quale l’equilibrio nella parte centrale della graduatoria resta sovrano, il Volley Club Cesena firmato Elettromeccanica Angelini, ha espugnato il difficile campo di Trevi vincendo 1-3 (31-29, 12-25, 16-25, 16-25) e conquistando un successo (il sesto su otto gare fin qui disputate nel ritorno) che vale il momentaneo sesto posto a 30 punti.

Nel primo set, che si rivelerà una maratona, le due formazioni procedono inizialmente punto a punto, poi sul turno al servizio di Di Arcangelo, Cesena trova il sorpasso con un attacco di Parise (9-11); difende Guardigli e Benazzi attacca forte in diagonale (13-15), Gennari dice no al primo tempo avversario (15-18); poi qualche imprecisione al servizio e in contrattacco e Trevi si riporta avanti. Pinali piazza in parallela e manda tutti ai vantaggi (24-24); le due squadre si tengono testa fino al mani out di Trevi che segna il 31-29.

Nel secondo parziale Cesena però accelera subito e scappa via: Pinali mura da sola la fast avversaria (1-10); entra Conficoni, Benazzi da posto 4 la mette a terra (9-15), Guardigli firma il terzo ace personale del set (10-18), Pinali gioca di esperienza sulle mani del muro (10-22) e sempre lei chiude 12-25.

Nel terzo set rimane in campo Conficoni, Guardigli a muro ferma il tentativo di fuga di Trevi (7-7), Pinali piazza con astuzia vedendo il buco in mezzo al campo (11-16), la fast di Gennari è fulminea (13-21), mani out di Parise (14-24) e la battuta out di Trevi sancisce il 16-25 finale. Nell’ultimo parziale Cesena parte forte: diagonale profonda di Pinali (1-6) poi il pesantissimo parziale da 2-6 a 2-15 in cui Benazzi dalla seconda linea fa quello che vuole, Gennari a muro è fastidiosa e Trevi cerca soluzioni esagerate arrivando all’errore; Parise stringe la diagonale (8-18), Guardigli alza in bagher rovesciato per Pinali che la mette giù (10-23), Benazzi velocizza la rincorsa e gioca bene contro le mani del muro (11-24), l’invasione di Trevi regala set e match alle bianconere.

Tra i singoli, la miglior realizzatrice è stata Benazzi (nella foto): 22 punti di cui 4 muri e il 46% di positività in attacco. La segue Pinali che va a referto con 21 punti di cui 3 muri, 41% in attacco e 69% di positività in ricezione. La squadra di coach Lucchi nel prossimo weekend osserverà il turno di riposo. Le bianconere torneranno in campo sabato 15 aprile in trasferta a Corridonia.

Sono arrivati sorrisi anche dalle due squadre del Rubicone: la maschile – Sab Group - impegnata nel campionato di B, ha centrato il suo terzo successo consecutivo regolando facilmente i conti con Legnago, ultima in classifica e battuta 3-0 (25-17, 25-18, 25-15). Il prossimo impegno sarà in trasferta contro l’imbattuta Mantova. Applausi pure le il gruppo femminile impegnato in C: contro Retina Cattolica è infatti arrivata un’importanitssima vittoria 3-0 (25-18, 26-24, 31-29) che ha permesso, con una giornata di anticipo, alla squadra di Ortolani di accedere ai playout evitando la retrocessione diretta. La squadra ha lottato su ogni palla senza farsi prendere dalla paura conquistando così 2 set si vantaggio. Ottime le prestazioni di Vangelista e Raggi.