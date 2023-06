Endas, 11 ori nazionali e argento a squadre

Applausi e soddisfazioni per le atlete della ginnastica artistica del’Endas Cesena, che accompagnete dalle insegnanti Carolina Curcio, Beatrice Foschi, Caterina Paganelli e Benedetta Buccelli sono tornate dalla Siuicilia con 11 titoli di campionesse nazionali. Ben 32 ginnaste avevano ottenuto il diritto di rappresentare la squadra cesenate ad Erice; purtroppo però due si sono infortunate pochi giorni prima della partenza.

A conquistare la medaglia d’oro sono state Sofia Casadei (giovani serie B) , Ginevra Galli (allieva serie B), Matilde Tordone (senior serie B ), Giulia Buda (Master serie B ), Luna Fariselli (allieva serie A2), Federica Coppola (junior serie A2), Emma Gazzoni (senior serie A2), Viola Alessandrini (master serie A2), Agata Sciarillo (junior serie A1), Anastasia Centonze (senior serie A1) e Azzurra Mazza (master serie A1).

Ai titoli nazionali si sono aggiunti anche i secondi posti conquistati da Adele Bisacchi (allieva serie A1), Ilary Gregori (senior serie A1), Emma Arienti (master serie A1), Alice Narducci (senior A2) e il terzo raggiunto da Giulia Antolini (junior serie A1) .

Tutte le altre ginnaste, anche se non hanno portato a casa un titolo o non sono salite sul podio, hanno comunque dimostrato concentrazione, determinazione e voglia di dare il massimo. Ecco l’elenco completo, coi rispettivi piazzamenti ottenuti: Giulia Beltrammi 4^ (master A2), Marta Beltrammi 4^ (junior A2), Isotta Zanzani 4^ (senior B), Sofia Moretti 5^ (junior A2), Giulia Piselli 5^ (giovani A1), Irene Beltrammi 6^ (allieva A2) , Maddalena Mazza 6^ (master B), Mia Boattini 7^ (ragazze A1) , Anita Orioli 7^ (ragazze A2), Adele Giacchini 8^(giovani A2), Anna Giunchi 8^(ragazza B), Aurora Mazza 8^ (master B), Giulia Pollarini 9^ ( junior B), India Bosi 11^ ( pulcine B).

Ma non è finita qui, perché oltre ai risultati individuali la società Cesenate ha ottenuto il secondo posto come squadra in tutte e tre le serie B , A2 e A1 aggiudicandosi , insieme alle società forlivese e ravennate, la coppa come migliore regione.