Endas, dieci medaglie ai campionati Master

di Luca Ravaglia

Fine settimana ricchissimo di impegni e di soddisfazioni per l’atletica cesenate griffata Endas. Il sodalizio è infatti stato protagonista in tre diverse città con appuntamenti di primo piano: i campionati italiani Master ad Ancona, la fase finale del cross a Gubbio e l’appuntamento indoor riservato agli Under 18 impegnati a Padova.

Riguardo ai Master, nel viaggio di ritorno il pullman della società è stato appesantito da un carico extra di medaglie: Valentina Morigi si è messa al collo l’oro nel salto triplo (11 metri e 07) nella categoria Over 40, la stessa nella quale è arrivato anche il primo posto nella staffetta 4x200 composta da Serena Barzaglia, Francesca Monti, Manuela Casadei e Barbara Marinucci. Marinucci si è anche regalata l’oro individuale, sempre sulla distanza dei 400 metri, coperti in 59 secondi e 85. E ancora siamo all’inizio. Barbara Capellini, nella categoria F45 ha vinto il salto con l’asta saltando 3 metri e 10 centimetri, mentre Cristina Sanulli (F50) ha centrato il record italiano nei 60 metri, condiviso con Denise Neumann, prima al fotofinish con lo stesso tempo. La forte atleta cesenate ha ottenuto anche l’argento nei 200 metri e nella staffetta 4x200 condivisa con Barbara Valdifiori, Rosalba Luongo e Silvia Brandolini.

La Sanulli sta nel frattempo entrando nella fase decisiva della preparazione in vista dei Mondiali Master in programma a Torun, in Polonia, dal 26 marzo al primo aprile: c’è un sogno da realizzare che può davvero essere alla portata della talentuosa atleta cesenate.

Tornando alla categoria femminile riservata a chi ha compiuto 45 anni, Jessica Fantini ha conquistato il bronzo negli 800 metri, mentre l’inossidabile 75enne Luigi Valdifiori si è meritato l’argento nei 400 metri e il bronzo negli 800.

A Gubbio invece i riflettori erano per i campionati italiani di cross, nei quali l’Endas è tornata protagonista dopo anni di assenza. A livello di squadre, la staffetta maschile composta da Stefano Fadini, Giuliano Manzi, Francesco Carlucci e Nicolò Lombardi si è classificata al diciottesimo posto su 44 pretendenti. Un risultato soddisfacente che può essere un nuovo punto di partenza per il gruppo in ottica futura. A livello individuale invece c’è da segnalare il 47° posto di Roberto Muccioli. Il cerchio si chiude a Padova, città che ha ospitato le prove multiple nazionali dedicate agli atleti under 18. Applausi per l’endassina Giulia Senni, che con 3.187 punti ha conquistato il decimo posto a livello italiano.