Endas, inverno pieno di successi

Dai cross alle indoor, dal settore giovanile agli over 35: l’inverno dell’atletica Endas Cesena sta portando tante soddisfazioni al club di corso Mazzini. La lista si apre col team di corsa campestre che ha brillato in tutti gli appuntamenti in calendario, ottenendo un argento e due bronzi nei campionati Regionali individuali che sono valsi il pass per la finale nazionale dei societari di Gubbio in programma il 12 marzo. "Torniamo a partecipare a una sfida per lo scudetto del cross-country dopo qualche anno di assenza - commenta il direttore tecnico biancoverde Sandro Suriani - Un traguardo tutt’altro che facile da centrare. Yassine Bentalha, Simone Brunelli, Nicolò Lombardi e Roberto Muccioli hanno dato una straordinaria prova di carattere per raggiungerlo".

Le soddisfazioni e i buoni auspici non guardano alla carta di identità: "Il 2023 è partito alla grande anche con il record italiano dei 200 metri master di Cristina Sanulli ed è proseguito con la semifinale ottenuta da Giulia Senni sui 60 ostacoli e il nono posto con record personale nel lungo di Matteo Fantini ai Campionati Italiani Indoor. Ora aspettiamo la finale del cross e i Mondiali Master di Torun (Polonia) da cui potrebbe arrivare qualche altra bella sorpresa. Con queste premesse ci aspettiamo molto dalla stagione estiva".

I successi sono figli di una programmazione iniziata qualche anno fa: i progetti promozionali per i giovanissimi e le proposte rivolte agli adulti e agli sportivi occasionali, come l’apertura in pausa pranzo del campo di atletica, hanno portato il club cesenate a superare i 500 tesserati. "Siamo partiti da un dato di fatto: l’atletica è uno sport adatto a tutti - continua Suriani - e su questa base abbiamo allargato le nostre attività verso gli over 35 e potenziato le collaborazioni che abbiamo realizzato con gli istituti scolastici. Una volta terminati i lavori di rinnovamento dell’impianto di atletica abbiamo in programma di realizzare nuove idee che abbiamo nel cassetto per valorizzare ancora di più il ruolo sociale del nostro club".

Luca Ravaglia