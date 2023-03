Endas, ritrovo tutti assieme dopo tre anni

Dopo tre anni le ragazze ed i ragazzi dell’Endas di Cesenatico si sono ritrovati tutti assieme, per il grande evento delle premiazioni delle atlete e degli atleti che si sono distinti partecipando ai Campionati italiani e regionali. Questi i premiati dalla dirigenza della prestigiosa associazione sportiva: Emma Ancarani, 8ª classificata ai Campionati italiani cadette nel 2022 con 11,52 metri nel lancio del peso e campionessa regionale 2022 e nelle precedenti due edizioni seconda in Emilia-Romagna. Nausica Barberini Magnani, 12ª ai Campionati italiani allieve nel 2021 nei 1.500 metri con 4’49’’34, campionessa regionale e seconda ai regionali 2021 negli 800 metri con 2’20’’92; Luca Zanotti, campione regionale indoor nella categoria Ragazzi nel 2022 per la specialità del lancio del peso in 15,42 metri, e secondo ai campionati regionali 2022 quando ha corso i 60 metri in 7 secondi e 90 centesimi; Debora Beltramini nel salto in alto ha partecipato ai Campionati italiani assoluti nel 2020 dove si classificata 21ª con 1,66 e nel 2022 si classificata seconda ai campionati regionali indoor 2022; Rebecca Zanotti ha sfiorato il podio ai campionati regionali 2020, quando si è classificata 4ª nei 60 metri ostacoli con il tempo di 10’’34 nella categoria Ragazze; Sara Tamburini si è invece classificata 5ª ai Campionati regionali di cross nel 2020, quando ha corso i 1.500 metri in 7 minuti netti nella categoria Ragazze; Maria Vittoria Scortegagna è giunta 5ª nel salto in alto ai Campionati regionali nel 2020, nella categoria Ragazze, saltando 1 metro e 33 centimetri; Eva Ancarani è giunta 5ª ai Campionati regionali indoor del 2022 con un onorevole tempo di 10’’e 19 centesimi nei 60 metri ostacoli nella categoria Ragazze; Matteo Guidi si è classificato 6° ai Campionati regionali indoor del 2022, nel lancio del peso, con una performance di 9 metri e 76 centimetri nella categoria Ragazzi; mentre Emma Fanti è giunta 6ª ai Campionati regionali del 2022, fissando l’asticella nel salto in alto a 1 metro e 35 centimetri nella categoria Ragazze.

Alla cerimonia, che prima dell’emergenza sanitaria si teneva tutti gli anni, la consegna dei premi è stata fatta dal presidente Mauro Polini, dal vicepresidente Salvatore Carriero, dai consiglieri Maurizio Beltramini e Patrizia Turci e dagli istruttori, oltre che dall’ex presidente Pietro Palestini. L’Endas Cesenatico conta 280 iscritti, dei quali 120 giovani nelle discipline dell’atletica leggera fra agonisti e avviamento all’atletica, 50 fra uomini e donne impegnate nel volley, 60 nella ginnastica artistica, 50 nella ginnastica per adulti.

Giacomo Mascellani