Endas, un fine settimana a dir poco da incorniciare

di Luca Ravaglia

Fine settimana da libro di storia del club per il mondo dell’atletica dell’Endas Cesena. Il traguardo più prestigioso è arrivato grazie alla collezione di medaglie - due delle quali d’oro - conquistate dalle atlete Master impegnate nei campionati del mondo che si sono svolti in Polonia, a Torun.

La prima a salire sul gradino più alto del podio è stata venerdì sera Cristina Sanulli, dominatrice dei 200 metri nel categoria w50 (donne over 50) e che in finale ha fermato il cronometro sui 26 secondi e 40 centesimi, nuovo primato stagionale realizzato grazie a un’ottima prova condita dal sorpasso decisivo sull’ultimo tratto del rettilineo d’arrivo ai danni della statunitense Emmanuelle McGowan. A farle compagnia, poche ore dopo, ci ha pensato la saltatrice con l’asta Barbara Capellini, autrice di un prodigioso recupero dopo un recente intervento al menisco, che ha sbaragliato il campo delle W45 superando al primo tentativo la quota di 3 metri. La sabbia polacca si è rivelata invece d’argento per Valentina Morigi, atterrata a 11.21 m nel salto triplo W40 alle spalle dell’australiana Melissa Foster.

Splendide anche le prove delle due sprinter selezionate per vestire la maglia azzurra nelle staffette 4X200. Il team W45, che vedeva in terza frazione la cesenate Manuela Casadei, ha chiuso al secondo posto alle spalle delle padrone di casa, Cristina Sanulli invece ha appesantito il suo bagaglio con il bronzo della gara W50 vinta dal quartetto australiano davanti a quello spagnolo.

I risultati ottenuti, che valgono il coronamento di una vita dedicata allo sport, sono anche il biglietto da visita più bello da presentare alle nuove generazioni, alle prese coi primi impegni sui campi d’atletica e che dalla tenacia e dalla determinazione di chi non ha mai smesso di inseguire i suoi sogni può certamente trarre modelli ai quali fare riferimento nell’ambito del proprio percorso agonistico. E in effetti pure tra i più giovani tesserati Endas le occasioni per festeggiare e guardare il futuro con fiducia non mancano.

Restando nell’ambito di quanto è accaduto durante lo scorso fine settimana, a Faenza, durante la prima prova dei campionati di società giovanili, è stata la quindicenne discobola Arianna Prati (nella foto) a esaltare i tecnici biancoverdi con una gara di altissimo livello culminata in un miglior lancio di 34.84 metri che cancella dall’albo d’oro dei primati societari il 33.10 metri che Valentina Gualdi fece segnare nel 1989. Una prestazione che pone la giovanissima cesenate al vertice delle graduatorie nazionali stagionali Under 16 e al nono posto delle graduatorie regionali di tutti i tempi.

Appuntamento con il record solo rimandato invece per Sara Teodorani, sprinter al primo anno nella categoria, che sulla pista faentina ha chiuso gli 80 metri piani in 10.4, a un solo decimo di secondo dal primato endassino. Una partenza col botto che rende ancora più trepidante l’attesa per i prossimi appuntamenti agonistici della stagione, che il club cesenate si candida a vivere da protagonista. E di certo senza guardare i dati anagrafici delle carte di identità dei suoi atleti.