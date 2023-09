Endas, un pieno di applausi grazie al talento dei giovani

Gli ultimi appuntamenti della stagione sono stati da albo d’oro per i giovani dell’Atletica Endas Cesena impegnati su diversi fronti. La festa è iniziata a Matera grazie al tredicenne Lorenzo Mazzoni che ha conquistato la medaglia d’oro del Tetrathlon nella finale nazionale del Trofeo Coni. Mazzoni ha collezionato 3.156 punti correndo i 60 metri in 8.24, eguagliando il personale del lungo a 5.26, migliorando nettamente quello del vortex (63.96m) e chiudendo il chilometro di marcia in 4.58.82.

Cinque podi e una serie di buone prestazioni hanno invece permesso alle ragazze biancoverdi di raggiungere il sesto posto nella finale interregionale svoltasi a Roma. La squadra cesenate ha messo a referto l’argento di Angelica Collini sui 100 ostacoli (15.57), i due bronzi dell’eptatleta Giulia Senni (400 ostacoli e giavellotto) e la terza piazza della sprinter Chiara Facchini che ha chiuso i 100 metri in 13.32. A completare il palmares è arrivata la medaglia d’argento della 4x100.

La vittoria della squadra maschile under 16 e il terzo posto di quella femminile conquistati a Bologna hanno fatto poi di Cesena il polo più rappresentativo dell’atletica giovanile regionale nel 2023. Dopo aver dominato in aprile le fasi di qualificazione, la squadra Cadetti era la favorita per la vittoria dei societari in calendario per la fine di maggio. Ma l’alluvione ha c rivoluzionato i programmi e gli endassini hanno dovuto aspettare settembre per poter mettere le mani su un trofeo che non prendeva la strada di Cesena da oltre 10 anni. Il bilancio della due giorni bolognese è di quelli esaltanti: tre vittorie individuali, undici piazzamenti sul podio e un record sociale. Il risultato più prestigioso è arrivato dal lancio del martello dove Andrea Giottoli ha piazzato un 54.95m, con cui ha preceduto il compagno di squadra Alessandro Forlivesi. Nuovo record personale anche per lo sprinter Giovanni Orlandi che ha dominato gli 80 metri fermando i cronometri sul tempo di 9.51. L’ultimo oro è arrivato dalla pedana del lancio del disco dove Arianna Prati, pure reduce da un infortunio, ha regolato il campo con un lancio da 29.38m.

Oltre a quello di Forlivesi, altri due argenti sono arrivati dal settore lanci grazie a Raoul Gabriele nel peso (12.97m) e Irene Piazza nel martello (30.72m), dal salto in alto grazie a Viola Vincenzi (salita al nuovo personal best di 1.58m) e dalla 4X100 maschile in cui Pietro Balzani, Elia Taioli, Alessandro Faedi e Giovanni Orlandi hanno siglato il nuovo record sociale con 47.22. A completare il bottino cesenate sono stati Sara Teodorani, bronzo negli 80 ostacoli in 13.31, la Vincenzi e Forlivesi, terzi rispettivamente nel giavellotto e nel disco.