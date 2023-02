Estate 2023, 29 serate di corse al ‘Savio’

di Paolo Morelli

Con un ritardo diventato ormai cronico, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal quale dipende l’organizzazione dell’ippica, ha pubblicato un paio di giorni fa il calendario delle corse da marzo a dicembre. E’ quindi già il momento di guardare all’estate dell’Ippodromo del Savio che a fine giugno raccoglierà il testimone dall’Arcoveggio di Bologna dove la stagione primaverile è inizata giovedì scorso, in una sorta di staffetta degli ippodromi gestiti da Hippogroup Cesenate che copre tutto l’anno.

La stagione 2023 dell’Ippodromo del Savio ricalcherà sostanzialmente quella dello scorso anno. E’ un fatto positivo poiché la crisi dell’ippica è sempre più marcata e le risorse a disposizione per l’organizzazione delle corse e per il montepremi si riducono di anno in anno.

Le serate di corse saranno 29, come lo scorso anno. Anche la cadenza delle serate sarà quella classica martedì-venerdì-sabato a partire da venerdì 30 giugno. Confermati gli appuntamenti con i grandi premi della tradizione cesenate: sabato 8 luglio ci sarà il ‘Riccardo Grassi’ per cavalli di cinque anni e oltre, sabato 29 luglio sarà la volta del ‘Città di Cesena’ per cavalli indigeni di quattro anni, e sabato 2 settembre gran finale col Campionato Europeo.

Confermati anche gli appuntamenti col Tomaso Grassi Award (Superfrustino) che mette a confronto i migliori guidatori italiani.

Qualche incertezza c’è ancora per quel che riguarda la dotazione del montepremi: c’è un problema a questo proposito che si trascina da anni, e per il 2023 il Ministero ha reso noto lo stanziamento solo per il primo semestre, nella speranza di riuscire a sbrogliare la matassa almeno parzialmente nei prossimi mesi. Gli operatori sono abbastanza fiduciosi e ci sono scuderie che hanno già manifestato l’intenzione di trasferirsi a Cesena per la stagione estiva.

I motivi d’interesse, come di consueto, non saranno solo in pista: l’Ippodromo di Cesena è noto in tutta Italia per la ricchezza delle iniziative collaterali alle corse: ogni serata sarà caratterizzata da una precisa connotazione, dalla musica dal vivo alla presentazione di libri non solo a tema ippico da parte degli autori, alla presentazione di ospiti importanti; per i più piccoli ci saranno le animazioni al parco giochi, i pony per il battesimo della sella e il trenino per la visita alle scuderie per vedere da vicino la preparazione dei cavalli prima di entrare in pista. Per tutti ci saranno i vari ristoranti e snack bar che ogni anno migliorano la proposta per tutte le esigenze.

Confermata la trasmissione in diretta delle corse su Equtv, il canale ippico istituzionale (151 del digitale terrestre) e su Teleromagna con la trasmissione ‘Cavalli in pista’ che raccoglie tanti consensi non solo fra gli appassionati.