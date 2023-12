"Facciamo sport in amicizia"

Cena con bilancio dell’annata per l’associazione sportiva Medinox di Savignano sul Rubicone al ristorante La Capannina di Longiano. Nato nel 1992 sulle ceneri del Gruppo Sportivo Sarpieri, che era stato fondato nel 1974 ai tempi dell’austerity come gruppo Valle Ferrovia, la Asd Medinox conta oltre 120 iscritti, non solo savignanesi, ma anche residenti negli altri comuni della Valle del Rubicone. L’Asd Medinox conta pure una quindicina di donne amanti della bici, molto agguerrite e che partecipano alle gare da anni con ottimi risultati. Poi una trentina di soci fanno parte del settore mountain bike anche loro con ottimi risultati ottenuti in questi anni. Dal 2022 presidente è Lorenzo Comandini, consiglieri Paolo Campedelli, Giampaolo Pasolini, Ferruccio Cappelli e Claudio Ronchi. Nel 2023 il risultato più eclatante l’ha ottenuto Elisa Dellarosa, prima assoluta della Gran Fondo del Varano nelle Marche e poi seconda classificata nella Gran Fondo dei Monti Sibillini. Alla serata erano presenti il vicesindaco e assessore allo sport a Savignano Nicola Dellapasqua, Sergio Pironi presidente Acsi Forlì-Cesena e il decano dei ciclisti savignanesi Giuseppe Pino Venturi, 92 anni, che ha detto: "Riesco ancora a stare nel gruppo dei ciclisti a tavola, perchè il Covid mi ha chiuso la possibilità di continuare a fare 2.000 chilometri all’anno". Ha aggiunto il presidente Lorenzo Comandini: "Stiamo lavorando al programma del 2024 sia come organizzazione di corse e sia come partecipazione ai vari circuiti in Romagna e anche fuori regione. L’importante è ottenere anche l’anno prossimo i buoni risultati di quest’anno e degli anni passati, magari migliorandoci. Come società cercheremo di mettere tutto l’impegno possibile". Ha concluso il vicesindaco Nicola Dellapasqua: "È sempre un piacere condividere questo momento di festa della Medinox, una società sportiva in cui si respira il clima di una grande famiglia. Associazioni che riescono a coniugare passione per lo sport, piacere di stare insieme e valori positivi".

Ermanno Pasolini