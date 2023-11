Falsa partenza, ma ai liguri il talento non manca

Sarebbe stato meglio affrontare la Virtus Entella il 26 ottobre quando i liguri arrivavano da tre vittorie di fila o è meglio incontrarla oggi considerando le assenze del Cesena e il fatto che la squadra allenata da Gallo (nella foto) ha subìto una sconfitta lunedì sera contro la Lucchese?

Sta di fatto che questa sera il Cesena di Domenico Toscano in caso di successo potrebbe mettere le mani sul primo posto mentre l’Entella ha l’opportunità di fermare la seconda in classifica dopo aver inflitto alla Torres l’unica sconfitta in questo campionato. I pronostici della scorsa estate mettevano l’ Entella nel lotto delle favorite alla vittoria del girone assieme al Cesena, il Pescara e la Spal, oggi però i liguri con appena 14 punti all’attivo vedono molto vicini i playoff e lontanissima la vetta. Anche per questo potrebbero vedere lo scontro di questa sera come una grande occasione per iniziare una rincorsa che avrebbe del prodigioso.

Analizzando la rosa a disposizione di Fabio Gallo si nota quanto sia munito l’attacco dell’ Entella che può contare su Di Santo, Faggioli, Santini, Meazzi e Zamparo eppure a conti fatti i gol realizzati dalle punte liguri sono appena quattro. Il migliore marcatore finora è un difensore ovvero Federico Bonini. Altro dato molto evidente è la differenza di rendimento fra gare interne ed esterne; 10 dei suoi 14 punti l’Entella li ha conquistati nel suo stadio. All’origine di questo fatto possono esserci vari fattori fra i quali il fondo in sintetico del campo poco gradito agli avversari, Cesena compreso, e la scarsa capienza di uno stadio che conta su poco più di cinquemila posti con le tribune molto vicine al campo e di conseguenza un tifo che si fa molto sentire dalle squadre.

Infine un accenno a Fabio Gallo subentrato in corsa a Gennaro Volpe: il suo modo preferito di schierare la squadra prevede la difesa a tre con cinque centrocampisti e due attaccanti, ma è possibile anche che Gallo opti per schierare Mosti come rifinitore dietro alle punte.

Roberto Daltri