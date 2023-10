Fantini continua a migliorarsi. Applausi al Trofeo delle Regioni

Nell’atletica prosegue il momento magico di Jessica Fantini.

L’inossidabile runner nella categoria Master ha fatto valere ancora una volta la sua forza, conquistando importanti risultati anche al Trofeo delle Regioni che si è disputato a Lignano Sabbiadoro.

Nello stadio della nota località balneare del nord est, questa donna residente a Cesenatico che ha da poco compiuto 46 anni, ha contribuito a tenere alti i colori della regione Emilia-Romagna nei 400 metri piani e nella staffetta 4x400. Nei 400 ha vinto la gara con il primo tempo assoluto nei Master, migliorando ancora il suo personale, ora sceso a 60 secondi e 18 centesimi (prima era 60 secondi e 75). Essendo la classifica stilata sui tempi e in relazione all’età, pur essendo arrivata prima, a Jessica non è andata la medaglia d’oro ma il bronzo. Nella staffetta 4x400 ha fatto il miglior tempo, la squadra dell’Emilia Romagna è arrivata prima, tuttavia, sempre in virtù del fatto che la prestazione deve essere rapportata alle età dei partecipanti, le atlete emiliano romagnole si sono dovute accontentare dell’argento.

Ricordiamo che poche settimane fa la forte atleta di Cesenatico aveva vinto altre medaglie importanti ai Campionati europei di atletica leggera disputati a Pescara, conquistando l’oro nella staffetta 4x400 e la medaglia di bronzo negli 800 metri piani dove è stata la prima delle italiane, mentre nei 400 metri piani si è dovuta accontentare del quinto posto, ma sempre prima fra le italiane.

In precedenza, a Ravenna, ai Campionati regionali, la Fantini, portacolori dell’Endas Cesena, aveva vinto tre medaglie d’oro nei 200, nei 400 e negli 800 metri, mentre lo scorso mese di luglio, a Salerno, ai Campionati italiani Jessica ha vinto l’oro nei 400 metri, l’argento nella staffetta 4x400 e la medaglia di bronzo negli 800 metri.

"Sono molto felice - dice la campionessa -, perchè mantengo un grande stato di forma e ho contribuito a far ottenere dei titoli la regione Emilia Romagna, che in questo importante trofeo si è classificata al secondo posto nel femminile, al terzo posto nel misto ed al quarto posto nella classifica maschile".

Per Jessica adesso c’è qualche giorno di riposo, ma prestissimo tornerà in pista: "Dalla prossima settimana inizierò a pensare alla preparazione invernale, per farmi trovare pronta ai prossimi impegni, tra cui ci sono anche i Campionati italiani indoor. Nel mirino ci sono poi a marzo 2024 i Campionati europei indoor in Polonia a Torun, mentre in agosto 2024 parteciperò ai Campionati mondiali in Svezia a Goteborg. La speranza è quella di riuscire a fare sempre meglio, perchè io e la mia allenatrice stiamo veramente facendo un grande lavoro sotto il profilo atletico e mentale, che sta dando ottimi frutti".

