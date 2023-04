Femminile al ’Manuzzi’ contro il Genoa

In attesa di riaprire i cancelli per i playoff, domani l’Orogel Stadium Dino Manuzzi ospiterà (con ingresso gratuito) il prossimo match del Cesena femminile. Alle 15 le ragazze bianconere scenderanno infatti in campo per affrontare il Genoa nella gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B.

In classifica il Cesena è settimo con 40 punti, mentre la squadra ligure (già sconfitta all’andata per 2-1) è dodicesima a quota 25.

Riguardo al vivaio del Cavalluccio invece, detto della Primavera impegnata in trasferta oggi pomeriggio a Cagliari, saranno altre due le formazioni giovanili che nel weekend disputeranno gare di campionato, tutte in trasferta. Domani il gruppo Under 18 è atteso dal derby col Bologna, che verrà giocato con fischio d’inizio alle 15.30 al centro sportivo emiliano ’Biavati’, mentre mentre l’Under 16 farà visita al Renate nell’andata degli ottavi di finale, con la gara che inizierà, sempre domani, ma in questo caso alle 16, sul terreno di gioco dei lombardi.