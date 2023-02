’Festival del Rugby’, divertimento per tutti in un giorno di festa quasi indimenticabile

di Luca Ravaglia

Fa freddo, ma non importa; si esce dal campo ricoperti di fango, ed è un vanto; si mangia un piatto di pasta tutti insieme, dimenticandosi il risultato delle partite, ed è un inconsueto, ma apprezzabilissimo e quasi inestimabile valore aggiunto; si ride, tutti; si sta bene insieme. Ed è una meraviglia.

Benvenuti nel mondo del rugby, che plasma piccoli atleti e aspiranti giovani campioni partendo da un unico imprescindibile approccio: in campo si cresce e si impara. A giocare e a vivere. Non è mai troppo presto per imparare e non è mai troppo tardi per divertirsi. Dunque ecco il risultato: una mandria di ragazzini che per una mattinata si sono rincorsi andando a caccia del pallone ovale, tifando gli uni per gli altri e tuffandosi – giustamente e bellamente incuranti delle condizioni del terreno - oltre la linea di meta.

Con questo programma, domenica 29 gennaio a Cesena nel campo di via Montefiore, è andato in scena il ’Festival del Rugby’, appuntamento molto atteso da tutti i bambini e i ragazzi della zona che segna la ripartenza della seconda parte della stagione sportiva per il Cesena Rugby 1970 Fc. All’evento hanno preso parte società provenienti da tutta la Romagna, ma anche dall’Emilia, che hanno portato in campo tanti colori, divertimento e tutti quei valori che da sempre contraddistinguono questo sport (sostegno, coraggio e spirito di squadra su tutti) in una giornata all’insegna del sano sport praticato all’aria aperta e ricco di emozioni per tutti, grandi e piccini.

A conclusione della giornata è stata registrata la presenza di più di 250 bambini tra i 5 e 12 anni che con i loro allenatori sono scesi in campo, mettendosi in gioco e trascorrendo una splendida mattinata di assoluto divertimento, protagonista indiscusso della manifestazione, all’insegna dell’inclusione e della socialità. La location era dunque quella del campo che ospita anche le partite interne del Romagna Rfc, la squadra che rappresenta la franchigia dei ‘Galletti’ e che milita in serie A, ora chiamata a un girone di ritorno che deve per forza portare a raccogliere risultati più corposi ed ovviamente più positivi rispetto a quelli ottenuti durante la prima parte del torneo. Altrimenti il rischio di perdere la categoria diventerebbe concreto.

In ogni caso davanti alle giovani - e giovanissime - leve sono state apportate significative modifiche ai terreni di gioco, divisi in tante frazioni per permettere al maggior numero possibile di atleti di scendere in campo contemporaneamente. Tutti hanno sfidato tutti e se anche alcune delegazioni non raggiungevano il numero minimo per poter scendere in campo, il problema veniva tempestivamente risolto rovesciando un paio di maglie e mescolando gli organici. Con mamme e papà tutti intorno a fare il tifo godendosi l’esuberanza dei pargoli, c’è stato da divertirsi per tutti, anche ben oltre il fischio finale. Perché dicano quello che vogliono gli altri sport, ma l’essenza vera del terzo tempo si respira quando in ballo c’è una palla ovale. Dunque ecco che dopo le foto di rito e il (parziale) riassetto negli spogliatoi, si sono aperte le porte della club house, col grande tavolone pronto ad accogliere tutti. Menù unico: pasta, patatine fritte e tanta voglia di stringersi la mano. Dopo aver giocato ed essersi divertiti in una bellissima giornata che sarà difficile dimenticare.