’Fifa’, un modo diverso di giocare a pallone

di Luca Ravaglia

Il calcio giocato palla al piede è assimilabile a quello praticato con un controller in mano? Inutile girarci intorno: no. Perché a prescindere dal talento e dalla categoria, versare sudore in campo è un’altra cosa rispetto a restare seduto davanti al monitor di un videogioco.

Detto e precisato questo, senza moralismi o facili giudizi, con le parole dell’assessore allo sport del Comune di Cesena Christian Castorri, serve prendere atto di una realtà che vede una larga fetta delle nuove generazioni conquistata dal mondo delle emozioni reali confezionate dalla realtà virtuale. Esport si chiama la galassia che raccoglie un crescente numero di giocatori sui quali pure il Cio sta mettendo gli occhi.

A Cesena l’associazione sportiva che raccoglie appassionati di videogiochi del territorio, la Romagna Esports, ha presentato il primo campionato di ‘Fifa’, il titolo calcistico più conosciuto e giocato al mondo, che chiama a raccolta milioni di appassionati. Nei primi team ufficiali, Romagna Esports ha programmato un campionato che avrà inizio nei primi giorni di maggio. In modalità di gioco 1 contro 1 i giocatori si sfideranno per determinare il vincitore e la classifica. Si disputeranno turni in presenza, per stimolare l’aggregazione, ma anche online. Le iscrizioni saranno aperte fino al 29 aprile. L’associazione, che conta 120 iscritti, sta coinvolgendo le realtà locali di calcio per stimolare la partecipazione di tutti gli appassionati e creare una vera e propria relazione tra il gioco ‘reale’ e la dimensione ‘virtuale’.

E’ proprio qui che si gioca la parte più importante della sfida, raccontata da Castorri quando prova a immaginare un futuro nel quale gli atleti possano dedicarsi a entrambi i ‘tipi’ di gioco: "Il primo passo – ha commentato – è quello di spingere gli utenti a uscire di casa e a scoprire i vantaggi della socializzazione e della condivisione ‘dal vivo’ delle proprie passioni, videogiochi compresi".

Non ci sono limiti di età: si parte dagli adolescenti e si cresce fino ai grandi che si sfidano e si allenano con specifici tecnici, sotto l’egida di general manager. E’ un mondo sconfinato, strabordante di opportunità, che ignorare o sottovalutare sarebbe sbagliato. Ma che merita di crescere sotto l’egida di supervisori esperti che possano garantire prima di tutto tutele e sicurezza agli utenti, a partire da quelli più giovani. Che magari potrebbero anche pretendersi un po’ di tempo per staccare la presa della realtà virtuale. Perché il campetto sotto casa non avrà il fascino degli ologrammi di San Siro, ma le sgroppate spalla a spalla con gli amici, hanno un sapore che al computer non si può ricreare.