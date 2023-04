’Fight Never End’, la boxe in grande stile al Carisport

di Annamaria Senni

"Una magica notte al Carisport, dove la boxe darà spettacolo". Un evento unicamente di pugilato a Cesena mancava da tanti anni. Sabato prossimo l’appuntamento è al Carisport alle 20 con ’Fight Never End’. "La cornice cesenate è stupenda - spiega Igor Ronchi promotore dell’evento, ex atleta professionista e direttore di Bronx Gym Cesena - Cesena diventerà per una notte capitale della boxe". La boxe ritorna in grande stile a a Cesena, protagonista al palazzetto dello Sport, palcoscenico ideale di una serata che coniugherà sport, intrattenimento e divertimento e che si candida a diventare indimenticabile nella storia cittadina. Il promotore Igor Ronchi, campione italiano prima di full contact poi di Muay Thai, istruttore di kickboxing e pugilato, salì per la prima volta sul ring a 17 anni, per poi aggiudicarsi a 28 anni il titolo italiano di Thai Boxe.

"Cesena in questi anni si è un po’ allontanata dalla boxe – afferma Ronchi – e l’obiettivo del grande evento è di restituirle la centralità che merita, mentre nelle passate edizioni di Fight Neverend erano previsti discipline di vari sport da combattimento. Sabato si terranno match di dilettanti, elite prima serie senza casco e l’evento culminante sarà l’incontro fra professionisti". Sul palco salirà il ravvenate Francesco Bacchereti, pugile professionista (64 incontri in dieci anni) cresciuto nella palestra ’Ravenna boxe la Neve’ di Alberto Servidei. Sul ring combatteranno anche Alex Stana e Denian Tafa, cresciuti nella palestra cesenate, ai quali è riservato un futuro importante se manterranno le ottime premesse. "La boxe mi permette di tenere duro nelle avversità - afferma Deniam Tafa - di essere forte e di affrontare le difficoltà nella vita". "Stare sul ring è come vivere - aggiunge Alex Stana - perché alla fine nella vita devi combattere, e la boxe mi ha trasmesso la disciplina e il rispetto che ti porti dietro tutta la vita".

"La boxe - aggiunge l’istruttore Ronchi - è prima di tutto una scuola di vita che insegna l’umiltà, la determinazione e il coraggio e favorisce l’apprendimento delle coordinazione psicofisica essendo una disciplina mnemonica e allena alla resistenza, alla velocità e alla forza. Anche le donne si sono avvicinate a questa disciplina e costituiscono il 20% degli atleti". ’Fight Never End’ è possibile anche grazie alla collaborazione di vari supporter tra cui Confcommercio cesenate.

"Igor Ronchi è un nostro formatore ai corsi sulla sicurezza personale e di autodifesa all’Iscom Formazione ed è una grande risorsa della città - afferma il presidente di Confcommercio Augusto Patrignani - perché con la sua palestra e la sua attività di istruttore avvia alla pratica e ai valori sportivi tanti giovani. Mi è capitato di salire sul ring con lui per apprendere per diletto i primi rudimenti della boxe, uno sport che ho sempre amato seguire fin dai tempi eroici di Nino Benvenuti. L’evento di sabato costituisce una grande attrattiva per Cesena capitale dello sport per una notte". Duemila i posti disponibili. Cento i posti per il bordo ring (30 euro). I biglietti in tribuna (15 euro) sono acquistabili al botteghino la sera dello spettacolo dalle 19.30.

Nella foto da sinistra: Francesco Baccheretti, Alberto Servidei, Igor Ronchi, Deniam Tafa, Alex Stana