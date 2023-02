Figurine, ecco la collezione digitale dedicata a tutta quanta la Serie C

Tre album, uno per ciascun girone, più di 1300 figurine “virtuali”, quattro pagine dedicate a ciascuno dei 60 club. Sono questi i numeri della “Digital Collection di Serie C 2022-2023”, giunta alla seconda edizione, che è stata presentata da Panini e Lega Pro.

Alla conferenza stampa erano presenti il presidente della Lega Pro, Matteo Marani: insieme a lui c’erano Umberto Calcagno, presidente di AIC, il direttore Mercato Italia Panini, Alex Bertani, il campione del mondo Andrea Barzagli, e il campione d’Europa Under 21 Matteo Brighi: "Essere presenti negli album Panini - ha dichiarato Matteo Marani - è un onore ed è la testimonianza di quanto la Serie C sia importante nel panorama del calcio italiano. Nell’immaginario degli appassionati, di tutti noi che amiamo il calcio, Panini è una sorta di eccellenza, un riferimento imprescindibile. Con le figurine siamo cresciuti ma esse rappresentano anche il futuro e qualcosa di sempre attuale anche per le nuove generazioni. La Digital Collection è un modo perché la Lega Pro sia sempre più presente nei giovani e nella loro cultura".

Le figurine dedicate alla Serie C possono essere ottenute tramite un codice presente all’interno delle bustine ‘Calciatori 2022-2023’ da utilizzare sul sito https:digitalcollection.mypanini.com oppure attraverso la app ’MyPanini Digital Collection’, disponibile gratuitamente in tutti i principali store. Il collezionista potrà quindi scegliere su quale dei tre album della Serie C utilizzare il proprio codice. Nella bustina virtuale sarà possibile trovare 5 figurine, mancanti o doppie, come per la collezione fisica, che potranno essere ‘incollate’ sull’album o scambiate. Ogni squadra ha 22 giocatori in figurina nel tradizionale mezzobusto Panini e lo scudetto. Una volta completato il proprio album digitale il collezionista, oltre ad avere accesso al pdf dello stesso, avrà diritto ad acquistare la versione fisica, un box contenente la raccolta completa e l’album con le 460 figurine.