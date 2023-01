Finalmente concretizzate le occasioni create

Un Cesena insolito, finalmente ha sfruttato le palle gol create e ha chiuso e richiuso la partita, tutto quello che non ha fatto in troppe occasioni e che ha contribuito tanto nel creare il divario che resta a -7 nei confronti di una Reggiana supersonica che ha gli stessi punti (55) di un anno fa ma davanti non ha più il Modena. I granata hanno ottenuto la 6ª vittoria di fila, quindicesimo risultato utile consecutivo: 11 vittorie e 4 pareggi, miglior difesa e migliore attacco. Numeri eloquenti. Il Cesena non sta viaggiando male ma la capolista è fortissima. Dopo l’ultimo ko di Lucca i bianconeri hanno collezionato in otto partite sei vittorie e due pareggi. E sono i punti non portati a casa a Carrara e con la Fermana che fanno la differenza, avrebbero reso la distanza dalla Reggiana più che mai abbordabile in vista dello scontro diretto. I romagnoli sono tornati secondi da soli staccandosi dall’Entella. A Pontedera il gioco non è stato brillante, la manovra spezzettata, il centrocampo ha fatto soprattutto ’legna’ ma le opportunità create sono state insaccate ed è tantissimo. In spolvero l’accoppiata Stiven Shpendi-Corazza con il bomber prezioso suggeritore. A un avversario ostico come il Pontedera è stato concesso pochissimo, un tiro da fuori sul quale Lewis ha risposto alla grande disputando una buona gara. Cambiando ancora una volta il portiere il mister ha confermato come tra i pali non ci sia sicurezza nella continuità, la situazione è stata gestita da tutti male dall’estate e si sta pagando il contoe anche questo pesa tanto.

re.ce.