Fiumicinese pronta al via per fare meglio del 2022

di Ermanno Pasolini

Presentate le squadre 2023 della Fiumicinese presso la sede dello storico sponsor Fait Adriatica. E’ stato dato il via al 59° anno di attività, alla presenza del presidente Rino Sarpieri, dello staff tecnico coordinato dal team manager Christian Zamagni, di Filippo Giovannini sindaco di Savignano e del vice e assessore allo sport Nicola Dellapasqua, di Lorenzo Spada presidente del comitato regionale Federazione Ciclistica Italiana, di Doriano Montanari presidente del Comitato Provinciale e di Manuel Belletti ex ciclista professionista.

La società ha confermato le squadre per il 2023 con 16 atleti della categoria Allievi: Filippo Abate, Filippo Bolognesi, Thomas Bondi, Michele Pio Cacchi, Giacomo Campidelli, Andrea Decarli, Luca Fabbri, Matteo Ghirelli, Nicolò Giunchi, Matteo Mastini, Nicola Miraglia, Alessandro Monti, Alessandro Piscaglia, Francesco Prunestì, Alessandro Ruffilli e Achille Vittori. Diversi avevano già gareggiato nei Giovanissimi della Fiumicinese e quindi si tratta di un ritorno.

La Fiumicinese ha riconfermato la squadra femminile, coordinata dal d.s. Christian Pepoli, insieme ai collaboratori Bruno Merciari, Valentina Metalli e Luca Zoffoli con responsabile tecnico Christian Zamagni. La squadra femminile è composta da: Serena Capacci, Giulia Dollaku, Linda Zoffoli, Bianca Pasini, Camilla Stacchini, Sofia Cabri, Aurora Casadei di Cesena, Aurora Casadei di Novafeltria e Nikol Dollaku. La società avvierà al ciclismo 29 ragazzi e ragazze fra i 6 e i 12 anni: Giulia Paci, Edoardo Muratori, Saimon Ilario, Sofia Nunziatini, Pietro Galassi, Nicola Giamboni, Simone Muratori, Vittoria Santoni, Andrea Baldacci, Christofer Bankov, Filippo Nunziatini, Erika Ronconi, Alex Siroli, Gabriel Buda, Davide Rocchi, Michele Lodise, Eva Venturi, Pietro Zamagni, Emma Barbato, Tommaso Gallo, Giammarco Paci, Mattia Tonelli, Omar Berlini, Oliver Ciacci, Federico Di Giorgi, Leonardo Minotti, Lorenzo Salvi, Mattia Santoni, Elena Senni.

I direttori sportivi sono in totale 13: Francesco Catalano, Gitana Gruodyte. Rocco Lodise, Gianluca Maffi, Leonardo Metalli, Massimiliano Monti, Andrea Pazzaglia, Christian Pepoli, Matteo Sarpieri, Marco Soccodato, Omar Venturi, Christian Zamagni e Luca Zoffoli. Due i direttori di corsa: Tonino Buda e Matteo Lasagni. La società ha programmato sette manifestazioni con 12 corse.

La prima sarà il 10 aprile, a San Mauro e in gara saranno Ragazzine e Allievi. Sentite le parole del sindaco: "E’ bellissimo vedere un gruppo così coeso e compatto, un esempio di sport per la nostra comunità, la Valle del Rubicone e per il mondo ciclistico. Domenica 14 maggio per la prima volta nella sua storia Savignano ospiterà la partenza della tappa a cronometro del Giro D’Italia. Avremo bisogno dell’aiuto di tutti e in primis della Fiumicinese e della sua importante esperienza di 60 anni nel mondo ciclistico". Ha concluso il presidente Rino Sarpieri: "Dopo due anni di difficoltà per la pandemia, la stagione ciclistica 2022 è stata per tutti i nostri ragazzi ricca di soddisfazioni e di divertimento. Mi auguro che quella 2023 sia migliore".