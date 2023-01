Futsal, a Mantova per ripartire contro il miglior attacco del girone

Anno nuovo e si spera vita vecchia per la Futsal che ha appena concluso un 2022 veramente splendido e storico che ha portato alla promozione in A2 e perdipiù nella nuova categoria un terzo posto a -8 dalla capolista Lido di Ostia e -7 dal Genzano le squadre di alto livello che si giocheranno l’unico posto diretto per la serie A.

Oggi intanto alle 16 in quel di Mantova gli uomini di mister Osimani saranno chiamati ad affrontare una trasferta molto impegnativa contro una formazione costruita per il salto di categoria attualmente al sesto posto (l’ultimo valido per i playoff) e che può contare sul miglior attacco del girone (ben 79 reti in 15 gare) e sul capocannoniere Cabeca (25 gol). Nella gara d’andata la Futsal perdeva 4-2 a 5 minuti dal termine poi però ribaltò tutto e vinse 6-4.

Alla viglilia il tecnico bianconero Roberto Osimani non ha dubbi: "I virgiliani sono ancora più forti dell’andata, sono molto organizzati e nel mercato di dicembre hanno cambiato il 50% della squadra. Noi in queste festività abbiamo ricaricato le pile ed ora siamo pronti per riprendere con energia il nostro convincente cammino". L’obiettivo, ottenuta la salvezza, è quella di classificarsi per i playoff promozione, ossia tra le prime sei e comunque sia l’accesso garantito alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione.

Leonardo Serafini