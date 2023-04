Futsal a Ostia sconfitta indolore Ora nei playoff c’è Viterbo

Sarà l’Active Network Viterbo, quinta classificata a cinque punti dai romagnoli, ad affrontare sabato prossimo (ritorno il 29 aprile) in casa negli ottavi di finale dei playoff promozione la Futsal Cesena che ieri ha chiuso il campionato e la sua fase regolare perdendo come era nelle previsioni della vigilia 3-1 in trasferta contro il Lido di Ostia che ha terminato il torneo a -3 dalla capolista Genzano che è quindi approdata direttamente in A.

Al Lido di Ostia in settimana era stato respinto il ricorso contro i 3 punti di penalizzazione che così sono rimasti risultando letali. Invece dalla seconda alla sesta classificata tutti ai playoff contro le formazioni degli altri gironi (ricordiamo che c’è una sola promozione disponibile): nel girone B vi accedono il Lido di Ostia, la Futsal Cesena classificatasi terza, la Lazio, l’Active Network Viterbo e il Mantova.

E’ stata una sconfitta indolore per i bianconeri in formazione largamente rimaneggiata (con tanti giovani in campo) proprio in vista degli spareggi promozione che comunque sia valgono gìà l’ammissione alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione. Successo amaro per il Lido di Ostia, infatti il Genzano ha schiantato per 6-0 il Modena Cavezzo ed è approdato in A.

A Ostia gli ospiti erano andati in vantaggio con Gardelli dopo soli 52 secondi poi le reti di Nicolini e Lara hanno chiuso la prima frazione in vantaggio per i padroni di casa sul 2-1. Nella ripresa cesenati un po’ rinunciatari dopo un buon primo tempo così Ostia firma la terza rete con Esposito e colpisce una traversa con Chimanguinho. Questa la formazione cesenate: Nardino, Zandoli, Hassane, Gardelli, Traversari, Suzzi, Pieri, Graziani, Esposito, Jamicic, Barducci, Simoncini. Marcatori primo tempo: 52’’ Gardelli, 5’55’’ Nicolini, 16’23’’ Lara. Secondo tempo 3’54’’Esposito.

Classifica stagione regolare: Genzano 71 punti, Lido di Ostia 68, Futsal Cesena 48, Lazio 46, Active Network Viterbo 43, Mantova 42, Molise 36, Roma e Hornets 34, Modena Cavezzo 31, Italpol 25, Eur 20, Città di Massa 12, Prato 7 retrocesso in B.

Leonardo Serafini