Futsal, a Roma per proseguire il momento sì

Ha recuperato carica agonistica e compattezza la Futsal Cesena con le tre vittorie di fila in otto giorni tra campionato e Coppa Italia superando così il difficile momenti dei tre ko consecutivi. I bianconeri, pure privi di alcuni elementi importanti, hanno disputato alcune prestazioni di carattere sia a Roma contro l’Eur, che a Rende eliminando il Cosenza dalla Coppa. Sono invece stati un po’ meno brillanti nel successo contro il fanalino di coda Prato dove però mancavano quattro pedine basilari la cui assenza si è fatta sentire. Ora la formazione di mister Osimani è arrivata a un crocevia del torneo; due gare da vincere per incrementare (grazie anche a vari scontri diretti) il vantaggio di sei punti sulla settima classificata (l’Active Network Viterbo) a difesa della zona playoff per ipotecare non solo gli spareggi promozione ma soprattutto l’automatica ammissione nella prossima stagione alla nuova categoria A2 Elite.

Intanto dopo i due impegni di sabato a Roma contro lo Sporting Hornets (ore 15) e la settimana successiva in casa contro il Modena Cavezzo (ore 17) i bianconeri l’11 e il 12 marzo disputeranno la prestigiosa ‘Final Four’ di Coppa Italia a Sala Consilina (Salerno). Le avversarie saranno appunto i padroni di casa del Sala Consilina nettamente in testa nel girone C, il Lido di Ostia secondo nel girone B e il Leonardo Cagliari quarto nel girone A.

Per i romagnoli sarà un’occasione importantissima per lottare per un torneo di rilievo e acquisire così ancora maggiore visibilità e spessore a livello nazionale dopo essere arrivati secondi la scorsa stagione nella Coppa riservata alla B. La Futsal si presenterà con la formazione migliore proprio per cercare di continuare a crescere vincendo.

Intanto, tornando al campionato, domani sarà insidiosa la trasferta di Roma contro lo Sporting Hornets che in graduatoria ha nove punti in meno dei cesenati. Osimani però dovrà fare a meno dello squalificato Hassane (che terminerà le tre giornate di stop), dell’infortunato Iamicic (dovrebbe tornare il sabato successivo contro il Modena Cavezzo) e di capitan Pasolini.

Ritrovato il piglio dei giorni belli, la Futsal è convinta che superando a punteggio pieno gli scogli dello Sporting Hornets e di Modena, l’obiettivo di accesso ai playoff potrebbe essere messo in cassaforte o quasi. Intanto il giovane portiere Montalti sta partecipando a Salsomaggiore allo stage della nazionale maggiore dove è stato convocato per la prima volta. Un ulteriore motivo di soddisfazione per il club bianconero.

Leonardo Serafini