Futsal, a Roma terzo successo di fila

In un mese di febbraio terminato con il pieno, quattro vittorie in altrettante gare compresa quella di Rende col Cosenza che ha portato i bianconeri a qualificarsi per la Final Four di Coppa Italia, la Futsal Cesena ha ottenuto il terzo successo di fila in campionato battendo per 6-5 a Roma lo Sporting Hornets. Il match è stato equilibrato e molto combattuto nel primo tempo (terminato 2-1 per i romagnoli e due tiri liberi annientati in un minuto dal portiere Montalti al romano Gattarelli) e ‘impazzito’ nella ripresa quando pareva già vinto dai cesenati ma nelle ultimissime battute è stato anche a rischio.

La Futsal ha rinsaldato così il terzo posto in classifica portando a +4 i punti sul Mantova quarto, ma soprattutto a +9 le lunghezze a difesa della zona ‘playoff promozione’: infatti a tale distanza si trova l’Active Network Viterbo che in casa ha perso 3-1 dalla Lazio.

Giornata superlativa per il portiere romagnolo Montalti e in particolare per l’argentino Pires che ha realizzato addirittura una tripletta, due gol invece per il bomber Gardelli e uno per Sosa. Nella ripresa, quando i bianconeri parevano aver chiuso i conti, sono stati realizzati cinque gol negli ultimi tre minuti e i padroni di casa sono andati a rete due volte addirittura nei 40 secondi finali.

Questa la formazione cesenate scesa in campo in terra laziale: Montalti, Sosa, Pires, Badahi, Gardelli, Zandoli, Piallini, Pieri, Venturini. Traversari, Jamicic, Nardino. Marcatori primo tempo: 5’41’’ Sosa, 7’25’’ Medici, 11’30’’ Gardelli. Secondo tempo: 015’ Medici, 4’45’’ e 10’39’’ Pires, 16’40’’ Mejuto, 18’30’’ Gardelli, 18’35’’ Pires, 19’20’’ Mejuto, 19’59’’ Ramazio. Espulso Pochesci al 9’ secondo tempo. Classifica: Genzano 56 (un punto di penalizzazione), Lido di Ostia 52 (tre punti di penalità), Futsal Cesena 39, Mantova 35, Lazio 34, Roma 31, Active Network Viterbo 30, Cus Molise 29, Sporting Hornets e Modena Cavezzo 27, Italpol 24, Eur 15, Città di Massa 9, Prato 4.

l.s.