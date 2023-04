Futsal a valanga, il terzo posto è matematico

Una passeggiata trionfale, una gara a senso unico, una goleada. Così la Futsal Cesena ha chiuso le gare interne per quanto riguarda la stagione regolare battendo la Roma Calcio a 5 per 9-1 (primo tempo 4-0). Per rendersi conto di quanto la partita non abbia mai avuto storia, basti pensare che la rete dei capitolini è stata realizzata a una quindicina di secondi dal termine.

La squadra di mister Osimani (confermato già da Natale per la prossima stagione: è la pietra angolare della squadra) è così matematicamente al terzo posto, alle spalle delle due corazzate Genzano e Lido di Ostia che distanziate di tre punti si giocano la promozione diretta in A. Infatti il Mantova (superato ora dalla Lazio), che era al quarto posto, ha perso nettamente 6-0 in casa del Genzano così i bianconeri si sono classificati "primi tra le squadre normali" come ha sempre sarcasticamente ma alla fine giustamente sottolineato il dg Paolo Ionetti evidenziando la qualificazione ai ‘playoff promozione (che sono riservati dalla seconda alla sesta classificata, il primo turno si giocherà il 22 e il 29 aprile) e di conseguenza l’ammissione alla A2 Elite (in vigore dalla prossima stagione) che era già comunque stata raggiunta da alcune settimane. Il campionato per i romagnoli terminerà comunque sabato prossimo quando i cesenati faranno visita alla capolista Genzano.

La partita di ieri è stata a senso unico, nettissimo infatti il divario tra le due formazioni. La Futsal Cesena ha fatto quello che ha voluto e ancora una volta ha ribadito tutto il proprio valore il croato Jamicic andato a segno tre volte, in grande forma anche come realizzatore dopo il rientro dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per sei settimane. Nel tabellino marcatori c’è stata gloria anche per il bomber Gardelli (doppietta), Venturini (doppietta), capitan Pasolini e l’argentino Pires.

Ricordiamo che la Futsal da matricola aveva iniziato il torneo con l’obiettivo della salvezza, raggiunto invece dopo poche settimane. Così il mirino è stato spostato sull’Elite, centro perfetto anche in questo caso e seconda promozione in due stagioni come ha sottolineato il tecnico Osimani.

Questa la formazione cesenate che non ha dato scampo a una giovanissima Roma: Montalti, Zandoli, Pasolini, Hassane, Venturini, Badahi, Gardelli, Nardino, Pieri, Sosa, Pires, Jamicic. Marcatori primo tempo: 1’39’’ e 11’19’’ Jamicic, 16’17’’ Pires, 17’52’’Gardelli. Secondo tempo: 3’18’’ Venturini, 3’38’’ Pires, 4’57’’ Venturini, 7’56’’ Pasolini, 8’18’’ Gardelli, 19’43’’ Rosa.

Leonardo Serafini