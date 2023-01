Futsal, altra rimonta e a Mantova arriva il pari

Ripartire con il piede giusto. Non con una vittoria, ma con un risultato importante che dà morale, punti e convinzione, contro una rivale forte e dopo una gara che sembrava essersi messa al peggio.

Non c’è che dire, contro il Mantova è sempre una Futsal da grande rimonte, che non si arrende e che non molla mai. In casa dei forti virgiliani, costruiti in estate per cercare la promozione diretta in A ma ormai lontanissimi da quel traguardo, i bianconeri stavano perdevano 7-5 a due minuti dal termine, poi ecco il colpo di reni ed ecco arrivare il 7-7 in un match ricco di emozioni.

Il primo tempo aveva visto il Mantova chiudere sul 5-3. I padroni di casa possono vantare il migliore attacco del girone, 86 reti in 16 gare (Cabeca è il capocannoniere con 28 reti) ma hanno confermato una certa vulnerabilità in difesa. Ricordiamo infatti che nella gara di andata, nella prima vittoria dei bianconeri in A2, a cinque minuti dalla fine la squadra di Osimani era sotto addirittura 4-2 poi ribaltò con caparbietà la situazione imponendosi 6-4.

Nella prima gara del nuovo anno la Futsal ha così ribadito di essere un gruppo decisamente compatto, che sa stare sul pezzo e anche in una giornata poco brillante ha conquistato un prezioso punto. Le reti in casa cesenate sono state segnate da Gardelli e Pires con una tripletta a testa e da Hassane. Una Futsal che ha messo comunque in mostra tutte le proprie energie fisiche e mentali conquistando un punto che incrementa la stabilità al terzo posto in graduatoria, a quota 33 davanti di cinque lunghezze all’Active Network di Viterbo che ha perso 2-1 contro il Genzano. Sono otto i punti di vantaggio poi sul Modena Cavezzo che in questo momento si trova in settima posizione. Va ricordato poi che dal secondo al sesto posto si sarà ammessi ai playoff promozione e in ogni modo sarà già garantito l’accesso alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione. Ora è proprio questo l’obiettivo dei cesenati.

La gara pareva persa nel finale quando i romagnoli restavano in inferiorità numerica per l’espulsione (doppia ammonizione) di Badahi e incassavano il 7-5 realizzato sempre dal bomber Cabeca (tripletta anche per lui). La Futsal giocava la carta del ‘portiere in movimento’ e a due minuti dalla fine l’argentino Pires accorciava le distanze. Ultimi energici assalti e a 30 secondi dal termine ecco arrivare il pareggio di Gardelli in spaccata pronto a deviare un tiro di Sosa. Questa la formazione cesenate scesa in campo in terra virgiliana: Montalti, Badahi, Gardelli, Sosa, Pires, Zandoli, Piallini, Pasolini, Hassane, Venturini, Pieri, Nardino. Reti primo tempo 0’50’’ Gardelli, 1’02’’ Misael, 2’11’’ Pires, 5’34’’ Cabeca, 7’05’’ Donin, 13’20’’ Pires, 15’04’’ Kullani (t), 19’26’’ Misael. Secondo tempo: 5’56’’ Gardelli, 7’59’’ Hassane, 10’20’’ e 14’10’’ Cabeca, 18’14’’ Pires, 19’24’’ Gardelli.

Leonardo Serafini