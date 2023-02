Futsal, annullata la gara di oggi a causa del ritiro di Aversa

L’inaspettata comunicazione in casa Futsal Cesena è arrivata ieri mattina, la Divisione Calcio a 5 ha avvisato che l’Ap Aversa si è ritirata dal campionato, è stata esclusa e di conseguenza è annullato l’incontro che i bianconeri avrebbero dovuto disputare contro i campani oggi alle 17 in casa. Le squadre che avrebbero dovuto incontrare l’Ap (in classifica aveva 17 punti) osserveranno un turno di riposo ma soprattutto non verranno presi in considerazione i risultati e i punti già maturati contro la formazione di Aversa. Quindi -3 ai romagnoli in virtù del successo ottenuto un girone fa.

Il dg della Futsal Paolo Ionetti (nella foto a fianco) è amareggiato: "Una notizia negativa, qualche voce circolava ma solo mercoledì eravamo stati contattati da un loro dirigente per un ristorante in zona. Sosta inopportuna, veniamo da tre sconfitte di fila in campionato, la squadra si deve ritrovare, poi le squalifiche di Montalti e di Hassane (nelle foto in basso) slitteranno a sabato prossimo quando saremo a Roma contro l’Eur. Oggi era tutto pronto per ricordare con dolore e affetto il nostro storico collaboratore Paolo Paganelli, scomparso nei giorni scorsi. Avremmo osservato un minuto di silenzio, giocato con il lutto al braccio e indossato una maglia a lui dedicata".

La classifica è stata rivoluzionata, tolti quindi a tutte le squadre i punti ottenuti contro l’Ap. La Futsal ora ha cinque lunghezze di vantaggio a difesa dei playoff, resta terza con un +5 rispetto alla Lazio settima ma davanti di un solo punto a Mantova e Viterbo. Ricordiamo che agli spareggi promozione accederanno dalla seconda alla sesta classificata, automaticamente queste squadre disputeranno nella prossima stagione l’A2 Elite che entrerà in vigore.

Questa la nuova classifica dopo il ritiro dell’Ap: Genzano 50, Lido di Ostia 43, Futsal Cesena 30, Mantova e Active Network Viterbo 29, Roma 28, Lazio 25, Sporting Hornets 23, Modena e Cus Molise 22, Italpol 20, Eur Roma 12, Città di Massa 9, Prato 4.

Leonardo Serafini