Futsal, aspettando l’inizio dei playoff ecco i piani per il prossimo anno

Vuole provare a divertirsi anche ai playoff promozione (un solo posto in A che si contenderanno una ventina di squadre) la Futsal Cesena che grazie alla terza posizione matematica è sicura di partecipare anche all’A2 Elite in vigore dalla prossima stagione. Traguardo quasi impensabile in estate e raggiunto invece con pieno merito ed anche in anticipo rispetto alle più rosee previsioni.

Gli ottavi dei playoff saranno in programma il sabato 22 (gara d’andata in trasferta) e il 29 aprile (ritorno al MiniPalazzetto) contro un avversario ancora da designare, infatti la stagione regolare non è terminata. La Futsal sarà di scena per l’ultima giornata oggi alle 16 a Ostia contro la squadra seconda in classifica in lotta per la A diretta insieme alla capolista Genzano impegnata a Modena.

Ma il club bianconero, dopo avere ottenuto in pratica la seconda promozione in due anni, sta provando a curiosare dove a inizio torneo non avrebbe mai pensato di arrivare. Ma sta anche iniziando a programmare la prossima stagione in A2 Elite quando l’obiettivo sarà come in questa annata sportiva la salvezza; lo stesso traguardo era stato fissato in questa stagione, ottenuto però dopo poche settimane poi lo strepitoso percorso che ha portato al terzo posto attuale. Anche nell’A2 Elite gli stranieri consentiti saranno tre; sicuramente non resterà in Romagna il croato Antonio Jamicic che ha già annunciato che tornerà in patria dopo essere stato grande protagonista sia nella promozione dalla B, sia nell’attuale stagione. Tutte da valutare invece le posizioni degli altri due stranieri, l’uruguaiano Sosa e l’argentino Pires il cui rendimento comunque è stato positivo, però va detto che la società si sta anche guardando intorno anche per una loro eventuale sostituzione.

Il punto fermo sarà ancora il confermato tecnico (accordo tra le parti trovato già a Natale) Roberto Osimani, uno degli allenatori più vincenti di questa disciplina. Si continuerà a puntare sul blocco di coloro che sono stati protagonisti sia in B che in A2, quindi pienamente inseriti nella mentalità della Futsal Cesena; dal portiere Montalti (convocato anche in nazionale), al bomber Gardelli, a Venturini, a Zandoli, e il capitano Pasolini (sperando che continui l’attività). Da vedere la posizione di Pieri ingaggiato a dicembre. Entreranno stabilmente in prima squadra alcuni giovani e giovanissimi dell’Under 19 di D’Amico seconda nel girone e già qualificata per i playoff.

Si troveranno così alla corte di Osiman i seguenti giocatori: Traversari classe 2005 già in rosa in questa stagione, Suzzi classe 2003, Esposito classe 2003, Graziani classe 2005, Barducci classe 2005. Una base che sarà quindi formata dai veterani di tante battaglie e successi con il contorno di ragazzi del vivaio secondo la collaudata filosofia societaria. Naturalmente si cercheranno stranieri in grado di elevare la qualità tecnica e di esperienza come è riuscito quest’anno e in più alcuni elementi collaudati per incrementare lo spessore della squadra in un campionato nuovo e molto difficile come sarà sicuramente la A2 Elite.

Leonardo Serafini