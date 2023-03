Futsal, basta fare quattro punti e l’accesso in A2 Elite sarà realtà

Quattro punti nelle cinque partite che mancano al termine della stagione regolare dovrebbero essere sufficienti alla Futsal Cesena per approdare ai playoff promozione (riservati alle formazioni dalla 2ª alla 6ª classificate) e di conseguenza essere ammessi automaticamente alla A2 Elite, la nuova categoria che nascerà dalla prossima stagione. Un obiettivo prestigioso per la matricola cesenate partita per centrare la salvezza ottenuta invece dopo poche settimane. Tre vittorie di fila in campionato, quattro se si conta anche quella di Rende con il Cosenza in Coppa Italia valsa la qualificazione alla Final Four dell’11 e 12 marzo a Sala Casilina (Salerno), sono bottino di rilievo che dimostra come i bianconeri abbiano superato le difficoltà di inizio 2023 quando avevano perso un po’ del loro smalto fisico e agonistico.

Sabato a Roma contro lo Sporting Hornets l’hanno ritrovato vincendo per 6-5 un match intenso, combattuto, dove si sono un po’ rilassati sul 6-3. In effetti la prestazione non è mancata anche se sono stati commessi alcuni errori sia in chiave offensiva che difensiva. Per sette minuti utilizzato anche il croato Iamicic, al rientro dopo un infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori. I romagnoli sono terzi in classifica con 39 punti e quattro lunghezze di vantaggio sul Mantova 4° e nove sull’Active Network Viterbo, 7°, difendendo così la zona playoff.

Diventa quindi significativo il match di sabato alle 17 in casa contro il Modena Cavezzo (che ha 27 punti) squadra che pratica un buon gioco e sta vivendo un’annata anche sfortunata. Rientreranno Hassane, che ha scontato le tre giornate di squalifica, e Pasolini assente a Roma per motivi personali. Futsal quindi vicinissima all’impensabile (a inizio stagione) obiettivo della A2 Elite che significherebbe un’altra promozione dopo quella storica in A2 di un anno fa.

Venerdì prossimo è previsto il sorteggio per le semifinali di Coppa Italia alle quali l’11 e il 12 marzo a Sala Consilina (Salerno) sono approdati i padroni di casa, la Futsal Cesena, il Lido di Ostia (secondo in classifica alle spalle del Genzano nello stesso girone B dei bianconeri) e il Leonardo Cagliari. I romagnoli affronteranno questo impegno con la migliore formazione per provare a raggiungere un altro prestigioso traguardo.

Leonardo Serafini