Futsal, batte il Prato e centra un tris vincente

Terzo successo di fila della Futsal Cesena in una settimana; dopo avere battuto l’Eur Roma e in Coppa Italia e vinto a Rende contro il Cosenza qualificandosi per la ‘Final Four di A2’, i bianconeri di mister Osimani hanno avuto la meglio al Mini Palazzetto nella gara contro il fanalino di coda Prato, regolato per 4-2 (2-0 al termine della prima frazione) al termine di un incontro che non ha certo suscitato troppe emozioni.

La gara è stata di buona fattura e intensità e in casa Futsal hanno segnato tre volte il bomber Gardelli e poi è arrivata la prima rete stagionale per Pieri l’ultimo rinforzo arrivato dal mercato di dicembre. I padroni di casa erano privi di pedine importanti come gli squalificati Sosa, Badahi e Hassane (che ha scontato la seconda di tre giornate di stop) e anche ovviamente dell’infortunato Iamicic che potrebbe rientrare a inizio marzo. Pare così ormai lontana e lasciata alle spalle la crisi che la formazione di Osimani, dopo uno splendido girone di andata, aveva accusato a inizio del nuovo anno con tre sconfitte di fila in campionato smarrendo soprattutto (fatto grave e significativo) quell’intensità e quella carica agonistica che erano state e che sono tornate ad essere il marchio di fabbrica della sorprendente matricola cesenate.

Consolidato quindi sempre più il terzo posto, i punti di vantaggio a difesa della zona playoff sono infatti diventati 6 rispetto all’Active Network Viterbo (settima) ricordando che chi si classificherà dal secondo al sesto posto non solo sarà ammesso agli spareggi promozione ma automaticamente disputerà l’A2 Elite, una nuova categoria in vigore dalla prossima stagione.

E raggiungere tale traguardo, dopo che la salvezza è già stata archiviata da tempo, per i bianconeri rappresenterebbe sicuramente una grande soddisfazione. E adesso si sta lottando proprio per questo, negli incontri che ci sono stati nel recente passato ed in quelli che verranno da qui alla fine.

La Futsal ha dimostrato, ritrovandola, quindi una rinnovata condizione fisica e agonistica e questo fa indubbiamente bene sperare per l’immediato futuro. Sabato prossimo i romagnoli saranno ospiti dello Sporting Hornets che in classifica ha nove punti in meno. Prima del fischio di inizio la formazione romagnola ha indossato una maglia celebrativa per ricordare Paolo Paganelli storico collaboratore del club e del calcio a 5 cesenate scomparso a soli 58 anni nelle scorse settimane.

Questa la formazione della Futsal Cesena scesa in campo contro il Prato: Montalti, Pasolini, Pieri, Pires, Gardelli, Zandoli, Piallini, Venturini, Traversari, Suzzi Barberini, Rossi, Nardino. Marcatori primo tempo: 3’50’’ e 4’34’’ Gardelli. Secondo tempo: 3’48’’ Gardelli, 7’ Brunetti, 15’54’’ Pieri, 18’42’’ Piccioni.

Leonardo Serafini