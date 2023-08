Futsal, c’è il calendario Si parte col Benevento

Sarà un girone tosto (due raggruppamenti di 13 squadre l’uno) e non solo per motivi logistici e un aggravio di costi quello della A2 Elite dove il Cesena militerà nel sud, trasferta più vicina Roma. Diramati infatti i calendari, i bianconeri del confermato mister Osimani (nella foto) puntano alla salvezza e debutteranno nella nuova categoria sabato 30 settembre (la preparazione inizierà il 21 agosto) in casa al palaPaganelli contro il Benevento; la prima trasferta il sabato successivo a Giovinazzo.

Il primo novembre inizieranno i turni infrasettimanali, in casa con il Manfredonia, tre giorni dopo è previsto il turno di riposo L’antivigilia di Natale romagnoli impegnati a domicilio contro l’Itria, mentre il 30 dicembre termineranno il girone di andata ospiti del Cus Molise.

Il ritorno comincerà la settimana successiva, la stagione regolare finirà il 27 aprile poi playoff e playout, Da ricordare che il girone della Futsal Cesena sarà impegnativo in tutti i sensi anche logisticamente, viaggi infatti in Molise (Cus Molise), Lazio (Roma e Lazio), Campania (Benevento), Puglia la regione maggiormente rappresentata (Bulldog Capurso, Manfredonia, Canosa, Itria e Giovinazzo), Calabria (Polisportiva Futura di Reggio Calabria), Sicilia (Città di Melilli e Sicurlube). Sarà una Futsal Cesena molto rinnovata quella guidata dal confermato tecnico Osimani, rispetto alla scorsa stagione oltre agli stranieri Pires, Sosa e Jamicic sono partiti anche Hassane e Badahi.

Quattro gli arrivi di spessore: lo spagnolo Barreno, il pivot finlandese Alasuutari, l’ex nazionale Dentini e il laterale Conti. Oltre alla conferma del gruppo storico già protagonista dalla B e del talentuoso Pieri, avranno più spazio alcuni giovani del vivaio. Al momento non è previsto l’arrivo di un terzo straniero, la società se ne ravvisasse la necessità potrebbe optare o su uno svincolato oppure intervenire al mercato di dicembre dopo che sono state disputate sette partite e sono pervenuti i primi segnali di stagione.

Leonardo Serafini