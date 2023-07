Futsal, c’è il primo colpo: confermato il portiere Montalti

La prima settimana di luglio si apre con il primo colpo del mercato estivo della Futsal Cesena, che conferma il portiere Andrea Montalti dopo l’ennesima grande stagione tra i pali della porta bianconera. Il talento classe 1997 cresciuto nel vivaio della Futsal Cesena sarà ancora una volta la prima grande certezza della rosa di mister Osimani.

Dopo l’annata da assoluto protagonista che coincise con la promozione in Serie A2 dei romagnoli, Montalti si è ripetuto conquistando la promozione in A2 Èlite e la chiamata in nazionale. Nonostante numerose richieste provenienti da squadre di alto livello, la società ha deciso di respingere al mittente ogni assalto blindando il proprio gioiello. "Il bilancio della stagione trascorsa è assolutamente positivo - dice Montalti - . Eravamo una matricola in un girone di ferro, siamo riusciti a conquistare la terza posizione lasciandoci alle spalle squadre attrezzate molto più di noi. Abbiamo partecipato alla Final Four di Coppa Italia dopo aver vinto una partita incredibile a Cosenza (poi promossa in Serie A) e, ultimo traguardo, ma non meno importante, abbiamo centrato la seconda promozione consecutiva, questa volta in A2 Èlite. A livello personale è stato un anno importante per me: sono cresciuto tanto, penso di aver disputato un buon campionato. Questo mi ha portato a ricevere qualche offerta ma credo che ancora non sia arrivato il momento di compiere il grande salto: ora non voglio fare certo il passo più lungo della gamba.

Ho la possibilità di esprimermi in una categoria nuova che non conosco e che mi aiuterà a crescere ancora di più per essere pronto in futuro. E’ difficile parlare di obiettivi - continua Montalti - : dobbiamo capire in quale girone verremo inseriti, quale rosa sarà allestita ma credo che anche quest’anno ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Il ricordo più bello è senza dubbio la partita che abbiamo vinto a Cosenza. Penso che rimarrà una delle più belle gare fatte con questa maglia, anche perché arrivava in una settimana di convocazione in nazionale quindi è stato qualcosa di incredibile. La Serie A2 Èlite è una categoria nuova, affronteremo squadre di livello, retrocesse dalla Serie A e quindi sarà sicuramente un altro anno pieno di stimoli, da affrontare tutti insieme".