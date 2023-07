Futsal, colpo grosso con Dentini laterale sinistro ed ex nazionale

Sta spingendo sull’acceleratore la Futsal Cesena per rinforzare la squadra, rivoluzionata, che dovrà difendere la nuova categoria dell’A2 Elite che partirà il 30 settembre. I bianconeri hanno infatti sfruttato la ghiotta occasione che si è presentata ingaggiando un laterale mancino di spessore, Francesco Dentini, calabrese, classe 1992, che in passato ha collezionato tre presenze (segnando una rete) in nazionale.

Dopo aver sempre giocato al Sud, anche in serie A con il Corigliano e reduce dall’aver disputato l’A2 con la Cormar Reggio Calabria, Dentini ha deciso di affrontare una nuova avventura spostandosi in Romagna e ha spiegato il trasferimento in questi termini: "Credo che Cesena sia la piazza giusta per le mie ambizioni, per dare quel valore in più alla mia carriera e per capirlo è stata sufficiente una chiacchierata con il direttore Ionetti".

Il nuovo acquisto viene descritto come un elemento abile tecnicamente e si va quindi ad aggiungere ai due nuovi stranieri, lo spagnolo Guillermo Barreno e il pivot finlandese Jaakko Alasuutari, oltre all’esperto Roberto Conti. Sono questi gli innesti di spessore per una stagione che fin dall’inizio ha come obiettivo la salvezza. Per completare l’organico a disposizione del confermato mister Roberto Osimani manca un terzo straniero che dovrebbe arrivare tra un paio di settimane e probabilmente dal mercato croato o da quello finlandese o lituano.

Leonardo Serafini