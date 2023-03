Futsal, come rovinarsi con le proprie mani

Una gara sotto tono anche atleticamente, probabilmente le fatiche in Coppa Italia si sono fatte sentire anche a livello mentale, e la Futsal Cesena interrompe la così la striscia di quattro vittorie di fila in campionato e perde 4-3 a Viterbo contro l’Active Network in un match giocato meglio dagli avversari.

Il primo tempo si era chiuso sul 2-2. I bianconeri, che restano al terzo posto in classifica con otto punti di vantaggio a difesa dei playoff (la Roma però ha una partita in meno), sono andati in vantaggio ben tre volte ma si sono fatti sempre puntualmente recuperare e poi si sono fatti superare da una squadra che ha dato tutto e ora si è inserita in piena zona spareggi promozione agganciando la quinta posizione.

La decima rete stagionale di Jamicic e una doppietta di Pires non sono state sufficienti per portare a casa almeno quel punto che con tre gare ancora da giocare avrebbe permesso ai romagnoli di blindare i playoff promozione (riservati alle formazioni dalla seconda alla sesta classificata) e di conseguenza essere ammessi automaticamente alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione. Nonostante una gara sotto tono, la Futsal pareva averla in pugno e sembrava fosse in grado di indirizzarla positivamente quando al nono minuto della ripresa, in superiorità numerica per l’espulsione di Ganzetti (reo di avere colpito con una manata Zandoli), l’argentino Pires, imbeccato da Sosa, portava il risultato sul 2-3; ospiti così in vantaggio per la terza volta nel match. Ma qui è successo l’incredibile, perché in soli 14 secondi i romagnoli si sono dimostrati veramente autolesionisti, così l’Active Network ha realizzato due reti in fotocopia con Curri e Poletto lasciati liberi di colpire e di andare in vantaggio 4-3.

La Futsal non è più riuscita a rimediare nonostante l’assedio finale e ha perso l’opportunità di qualificarsi già per i playoff, le sarebbe bastato soltanto non perdere. Ora per farlo dovrà vincere almeno uno dei prossimi tre incontri che la vedranno sfidare in casa il Città di Massa e la Roma e in trasferta il Lido di Ostia che si sta giocando con il Genzano l’unico posto disponibile per la promozione diretta in A.

Questa la formazione della Fusal sconfitta ieri al PalaCus di Viterbo: Montalti, Sosa, Badahi, Pires, Gardelli, Nardino, Zandoli, Pieri, Pasolini, Hassane, Venturini, Jamicic. Marcatori primo tempo: 9’022 Jamicic, 12’30’’ Poletto, 18’18’’ Pires, 19’32’’ Davi. Secondo tempo: 9’24’’ Pires, 9’50’’ Curri, 10’04’’Poletto. Espulso al 6’01’’ del secondo tempo Ganzetti per gioco violento.

Leonardo Serafini