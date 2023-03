Futsal, contro il Modena arriva il super poker

Ora si può affermare senza timore alcuno di smentita: la Futsal ha ripreso la sua marcia, il suo cammino interrottosi dopo un’inizio stagione da incorniciare e quasi da stropicciarsi gli occhi per la sopresa della continuità e della positività di risultati ottenuti da parte della formazione cesenate.

Quarta vittoria di fila in campionato per la Futsal Cesena e l’approdo ai playoff promozione (e comunque sia di conseguenza alla nuova A2 Elite per la prossima stagione) diventa in questo modo vicinissimo essendo riservato alle squadre dalla seconda alla sesta classificata. I bianconeri infatti battendo in casa il Modena Cavezzo 6-3 hanno rafforzato più che mai la terza posizione (al quarto posto è salita la Lazio che però si trova a -5) quando mancano quattro gare al termine della stagione regolare; così un traguardo impensabile in estate per una matricola come la formazione di mister Osimani è a un soffio, veramente a portata di mano.

Infatti i punti a difesa della zona spareggi restano nove nei confronti dell’Active Network Viterbo che ha battuto in trasferta per 4-1 il Molise. Per i bianconeri è stato un match dominato, caratterizzato per lunghi tratti anche da un gioco brillante, intenso. Velocissima ed efficace la partenza, 3-0 in una dozzina di minuti, poi gli emiliani hanno a sorpresa accorciato le distanze portando il risultato della prima frazione sul 3-2.

Nella ripresa gli ospiti vogliono chiudere in fretta la contesa e alla fine ci riescono. Il Modena Cavezzo opta anche per il ‘portiere volante’ scelta che non ha giovato in quanto i bianconeri hanno preso il largo nel punteggio. Grande protagonista è stato il croato Jamicic autore di tre reti che ha dimostrato d’essere completamente recuperato dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fermo quasi due mesi, a segno per due volte il bomber Gardelli e ha completato il bottino l’uruguaiano Sosa.

A conferma del buon momento dei ragazzi di Osimani, c’è anche un dato curioso in fase realizzativa: la tripletta di Jamicic è la quinta di fila insaccata da un giocatore bianconero. Nel prossimo weekend il campionato è fermo perché la Futsal Cesena sarà impegnata nella Final Four’ di Coppa Italia che ha guadagnato qualche settimana fa battendo a Rende il Cosenza. I bianconeri saranno in campo sabato alle 17 a San Rufo di Salerno contro il Lido di Ostia, mentre l’altra semifinale vedrà opposti i padroni di casa del Sala Consilina al Leonardo Cagliari.

Questa la formazione della Futsal che senza troppi problemi ha sconfitto il Modena Cavezzo: Montalti, Sosa, Badahi, Pires, Gardelli, Zandoli, Pasolini, Pieri, Hassane, Venturini, Iamicic, Nardino. Marcatori primo tempo: 3’33’ Gardelli, 5’38’’ e 6’35’’ Jamicic, 12’31’’ Aieta, 19’’01’’ Amarante. Secondo tempo: 1’52’’ Gardelli, 13’07’’ Jamicic, 14’37’’ Aieta, 18’36’’ Sosa.

Leonardo Serafini