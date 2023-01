Futsal, contro la capolista Genzano il sogno è ripetere la gara d’andata

La Futsal Cesena deve ritrovare il ritmo e l’intensità che ne hanno caratterizzato lo splendido girone di andata e che a tratti ha di nuovo mostrato nella prima vittoria del nuovo anno battendo mercoledì in Coppa Italia 5-4 (dopo i supplementari) l’Active Viterbo, squadra quarta in classifica a due punti dai bianconeri in terza posizione.

Invece oggi alle 18 a Genzano è di nuovo campionato in un incontro sulla carta proibitivo contro la capolista Ecocity Genzano. I romagnoli all’andata superarono a sorpresa tale corazzata (5-2) disputando la migliore prestazione stagionale. Da allora però i romani non hanno più perso: in tutto hanno 48 punti in classifica dopo 18 giornate frutto di 16 vittorie, un pari e un ko, vantano il terzo migliore attacco (84 reti) e la difesa meno battuta con 30 gol subiti.

I bianconeri puntano a migliorare un rendimento che in campionato, in questo inizio anno, è stato in calo rispetto al girone di andata: prezioso pareggio a Mantova, ma due sconfitte di fila contro Lazio e Molise. La squadra di Osimani in Coppa ha però mostrato segnali di ripresa, oggi comunque dovrà ancora fare a meno dell’infortunato Iamicic e dello squalificato bomber Gardelli. Il tecnico Osimani è convinto che i romagnoli potranno giocarsi le proprie carte alla pari contro una formazione senza punti deboli che lotta con il Lido di Ostia per l’unico posto diretto disponibile per la serie A.

"In Coppa Italia la condizione atletica è stata buona, arrivati ai tempi supplementari c’è stata la lucidità necessaria per vincere, ritrovando un po’ morale dopo due sconfitte di fila. Siamo l’unica squadra che ha battuto la capolista Genzano che da parte sua vorrà dimostrare, forte del proprio indiscusso valore, come quello stop sia stato un incidente di percorso. Proveremo a metterla in difficoltà".

l.s.