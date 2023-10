Futsal deve reagire

Reagire assolutamente, muovere la classifica dopo il ko interno (4-5) all’esordio in A2 Elite contro il Benevento, ecco l’imperativo che animerà la Futsal Cesena oggi alle 16 a Giovinazzo contro una formazione ferma come i romagnoli a zero punti ma che può contare su elementi esperti, dalla buona tecnica alcuni dei quali hanno militato in serie A.

Intanto in settimana la società ha confermato il tecnico Osimani fino al 2025 prolungandogli il contratto di due stagioni. Il mister di Chiaravalle è alla terza stagione di fila in bianconero e ha ottenuto due promozioni di fila. L’avere accettato di andare avanti anche in futuro nel progetto significa che lo condivide, che crede in una crescita continua. La società intanto non è mai ferma, non solo ha prolungato l’accordo con il mister (la scorsa stagione lo fece a dicembre) ma sta cercando sul mercato il terzo staniero completando la batteria composta dallo spagnolo Barreno e dal finlandese Alasuutari. Si spera di concludere l’operazione a breve senza dovere aspettare il mercato di dicembre. Procede quindi la caccia a un laterale offensivo svincolato che possa dare qualità e spessore alla squadra che contro il Benevento era riuscita a rimontare lo 0-2 iniziale segnando tre reti poi si è smarrita assistendo al dilagare degli avversari.

Il tecnico Roberto Osimani ha le idee chiare, vuole il riscatto immediato: "A Giovinazzo abbiamo l’occasione per rifarci contro un avversario temibile soprattutto di fronte al proprio pubblico. Sappiamo bene che in questa stagione dovremo buttare il cuore oltre l’ostacolo e che ci aspettano in questo girone tante trasferte lontane e complicate da organizzare e affrontare. Avrò a disposizione tutta la rosa, ci servono assolutamente i primi punti del nostro campionato".

Leonardo Serafini