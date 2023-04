Futsal, difendi l’accesso ai quarti Oggi gara di ritorno con Viterbo

Un passo deciso in avanti è stato compiuto, ora serve l’altro per essere ammessi ai quarti di finale dei playoff promozione (16 squadre in lizza per un posto in A). La Futsal Cesena dopo avere vinto 4-3 in casa dell’Active Network Viterbo una settimana fa, oggi alle 16 al Minipalazzetto appena intitolato a Paolo Paganelli incontrerà nella sfida di ritorno i laziali per proseguire nel cammino. Ricordiamo che in campionato i bianconeri si sono classificati terzi, gli ospiti quinti, quattro sono state le gare disputate in questa stagione tra le due squadre: tre a vantaggio dei romagnoli, una dei laziali ma tutte estremamente equilibrate. Dopo avere ottenuto l’ammissione alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione la squadra di Osimani vuole continuare il sogno e vedere fino dove può arrivare. Gli arancioni laziali dovranno vincere con almeno due reti di scarto per ribaltare la situazione e conquistare l’accesso ai quarti di finale. Il tecnico dei romagnoli Roberto Osimani fotografa con precisione la situazione: "Come prevedibile la gara di andata è stata equilibrata e combattuta fino alla fine. Abbiamo un vantaggio che dobbiamo conservare ma conterà poco, infatti gli incontri contro Viterbo sono sempre molto equilibrati e determinati dai dettagli. Sarà indispensabile avere la stessa attenzione di una settimana fa contro un avversario molto insidioso".

l.s.