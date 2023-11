Futsal, dopo un buon primo tempo ko a Roma e ritorno in zona playout

Una sconfitta quella della Futsal a Roma contro la Roma (4-2 per i padroni di casa) che riporta i bianconeri in una posizione di classifica delicata, in zona playout a pari merito con la Sicurlube (a 9 punti) e davanti solo al Molise (3) ultimo e al Canosa che lo precede di tre lunghezze. Un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Venturini poi alcune occasioni sciupate per i bianconeri anche se i capitolini già nel finale avevano alzato i giri del motore.

Nella ripresa i padroni di casa trovano subito il pari con Kamel poi continuano a imperversare e in trenta secondi infilano due reti con Da Silva e Colletta. La Futsal viene salvata dal palo e immediatamente in contropiede accorcia le distanze con Dentini. Gli ospiti ci credono sfiorando il pari con Barreno che colpisce il palo. Osimani gioca la carta del ’portiere di movimento’ ma a due minuti dal termine in contropiede Kamel chiude la contesa. Tra i bianconeri si è sentita l’assenza dello squalificato bomber Gardelli.

Futsal Cesena: Montalti, Alasuutari, Barreno, Pieri, Dentini, Nardino, Butturini, Zandoli, Bonetti, Conti, Venturini, Traversari. Marcatore primo tempo: 10’08’’ Venturini. Marcatori secondo tempo: 1’09’’ Kamel, 4’37’’ Da Silva, 5’05’’ Colletta, 6’47’’ Dentini, 17’27’’ Kamel.

Sabato gara in casa alle 17 con i romagnoli sfideranno il Bulldog Capurso quarto in classifica.

l.s.