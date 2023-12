Futsal è alla ricerca di equilibrio

Una squadra maggiormente quadrata, compatta, equilibrata che non sia più vittima di black out che hanno caratterizzato il campionato fino a questo punto anche se attualmente la Futsal Cesena sarebbe salva con tre lunghezze sulla zona playout. Proprio per avere una squadra più squadra, più adatta al proprio modo di giocare la società ha deciso di optare per la rivoluzione; cambio totale della batteria stranieri, via Barreno e Alasuutari dentro il brasiliano ma ormai imolese Butturini, l’altro brasiliano Nilmar molto promettente e un ritorno che dovrebbe essere il colpo grosso quello del croato Jamicic, fedelissimo di mister Osimani che aumenterà la qualità e la fantasia del gruppo. Inoltre sono partiti Conti e Bonetti ed è arrivato Baraccani a rinforzare la batteria dei pivot. Il tecnico Osimani e il dg Paolo Ionetti sottolineano che "Abbiamo effettuato questi cambi rivedendo così il mercato estivo per avere una squadra maggiormente compatta, unita, equilibrata. Non è possibile che come primi tempi saremmo tra le protagoniste del campionato e le riprese sono invece caratterizzate da preoccupanti blackout". Paolo Ionetti è convinto: "Attualmente saremmo salvi ma vogliamo migliorare, ci siamo presi quindi delle precise responsabilità con questa rivoluzione ma ne siamo convinti. E’ un campionato complicato, il girone B ossia quello sud nel quale siamo stati inseriti è diverso come caratteristiche delle squadre da affrontare e più impegnativo come trasferte".

L’obiettivo è più che mai la salvezza in A2 Elite anche se il tecnico Osimani (legato ai bianconeri fino al 2025, nove campionati vinti in carriera e dieci promozioni) specifica che "E’ sempre il percorso a determinare realmente gli obiettivi". Intanto sabato la Futsal avrà un altro incontro delicato alle 17 al PalaPaganelli contro l’Itria che in classifica ha due punti in più dei romagnoli. Sabato scorso il campionato è rimasto fermo per l’impegno negli ottavi di finale della Coppa Divisione, la Futsal Under 23 di D’Amico è stata sconfitta 3-0 in casa del Real Fabrica Roma. I bianconeri cercheranno di riscattarsi con uno spirito diverso nel ritorno del 29 dicembre.

Leonardo Serafini