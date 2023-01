Futsal, è ora di rimettersi in carreggiata

Una Futsal svuotata, mai in partita, priva di cattiveria agonistica quella che a Genzano ha perso 5-0 contro la capolista che con due punti di vantaggio sul Lido di Ostia è la grande favorita per la promozione diretta in serie A.

Per i cesenati è stata la terza sconfitta di fila in campionato, disattesi quindi i segnali incoraggianti mostrati una settimana fa in Coppa Italia nel successo sul Viterbo, ma non è il caso di drammatizzare. Si poteva prevedere che la squadra non potesse continuare a giocare così come aveva sorprendentemente fatto da inizio stagione fino a Natale, sarebbe stato irreale supporlo. Fieno in cascina ne è stato messo, ora bisogna gestire il prevedibile momento no. Il ko di Genzano era scontato, infatti i romani hanno sempre vinto dopo la sconfitta per 5-2 di Cesena nell’andata, ma è stato il modo rassegnato e come è arrivato che deve fare riflettere e un po’ preoccupare. Diventa così molto importante lo scontro di sabato prossimo alle 17 al Mini Palazzetto contro l’Ap Aversa che si è rinforzata sul mercato e ha di recente pareggiato 3-3 contro il Molise. Saranno assenti gli squalificati Hassane e il portiere Montalti, tra i pali debutterà da titolare il giovane Nardino (classe 2002) entrato in campo nel finale sabato scorso. Sarà ancora out il croato Iamicic indisponibile per tutto febbraio causa strappo al quadricipite, rientrerà però dalla squalifica il bomber Gardelli.

Se la Futsal, ancora terza in classifica con quattro punti di vantaggio a difesa della zona playoff, punta a entrare negli spareggi promozione (dalla seconda classificata alla sesta) ed essere ammessa automaticamente alla A2 Elite della prossima stagione, deve ritrovare immediatamente se stessa. Intensità e determinazione sono state le qualità che hanno contraddistinto la squadra durante lo strepitoso girone d’andata, ora stanno mancando e vanno recuperate subito. Intanto per la partita di sabato contro l’Ap la società bianconera ha chiesto in Divisione di potere ricordare con il lutto al braccio e un minuto di silenzio lo storico collaboratore Paolo Paganelli scomparso a soli 58 anni nei giorni scorsi.

Inoltre il 15 febbraio alle 20.30 i bianconeri saranno di scena a Rende contro il Cosenza Calcio a 5 per i quarti di finale della Coppa Italia, gara secca con eventuali supplementari e rigori. In palio ci sarà la qualificazione per la ‘Final Four’ che si terrà probabilmente a Genzano a metà marzo. Ricordiamo che l’ultimo successo in campionato per i romagnoli risale al 21 dicembre scorso contro l’Italpol Roma, è quindi ora di tornare in carreggiata.

Leonardo Serafini