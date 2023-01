Futsal, è ora di tornare a correre Oggi trasferta delicata in Molise

Ritrovare il passo accelerato del girone di andata dopo che da inizio anno la Futsal Cesena ha calato il ritmo; prima l’inaspettato ma prezioso pareggio di Mantova, sabato la sconfitta interna (seconda stagionale) contro una Lazio che ha giocato meglio.

Oggi alle 16 insidiosa trasferta a Campobasso contro il Cus Molise reduce da sei ko di fila ma che nell’ultima gara ha fatto soffrire il Genzano (secondo a -1 dalla capolista Lido di Ostia) perdendo 2-1.

I bianconeri sembrano accusare la fatica, le tante energie spese nel girone di andata dove hanno meritato il terzo posto attuale e hanno come nuovo obiettivo i playoff promozione riservati a chi si classifica dalla seconda alla sesta posizione.

I rossoblù molisani all’andata strapparono a Cesena un pari (2-2) all’ultimo secondo, in classifica occupano la quintultima posizione a 20 punti. L’uomo più temuto è il bomber Barichello, 18 reti.

In casa Futsal rientreranno dalla squalifica Badahi e il tecnico Osimani che fa il punto di giornata: "Sabato scorso la Lazio ha vinto giocando meglio di noi. Stiamo pagando come energie la grande cavalcata del girone di andata, non è un momento semplice e il Molise è squadra ostica che vale di più della propria classifica".

l.s.