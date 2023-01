Futsal, è tempo di Coppa Arriva Viterbo per rifarsi

Un calo di attenzione e concentrazione e si tratta più un difetto di mentalità che di condizione fisica: così va probabilmente spiegato il difficile inizio d’anno della Futsal Cesena che in tre gare ha rimediato un solo punto ed è reduce da due sconfitte di fila dopo lo splendido e sorprendente girone di andata disputato. Anche nell’ultimo ko a Campobasso contro il Molise (4-3 per i padroni di casa) i bianconeri hanno reagito soltanto dopo avere subito un po’ di ‘schiaffi’ migliorando nel finale del matc. Infatti dall’ essersi trovati sotto nel punteggio 1-4 si sono portati sul 3-4 e a nove secondi dalla fine il portiere di casa ha compiuto un miracolo sull’argentino Pires per il tiro che sarebbe stato quello del pareggio.

Complici anche alcuni risultati favorevoli la Futsal è sempre terza con sette punti di vantaggio a difesa dei playoff promozione (che includerà le squadre dalla seconda alla sesta classificata) che garantiranno comunque l’A2Elite, nuova categoria in vigore dalla prossima stagione.

In Molise è stato espulso il tecnico Osimani, infatti il 2-1 dei padroni di casa pare sia stato segnato dopo il suono della sirena ma è anche vero che in quell’azione i romagnoli hanno commesso diversi errori. Era assente pure il croato Iamicic per una forte botta accusata in allenamento e mancherà sia nell’incontro di questa sera in casa alle 19.30 negli ottavi di Coppa Italia (gara secca, in caso di pareggio eventuali supplementari e rigori) contro l’Active Network Viterbo (quarta in classifica), sia sabato prossimo alle 18 a Genzano contro la capolista dove sarà fuori per squalifica il bomber Gardelli.

Proprio il Cus Genzano è il grande favorito per l’unico accesso diretto alla serie A, è primo in classifica a quota 50 davanti al Lido di Ostia a quattro lunghezze (tre punti di penalità). La scorsa settimana infatti si è verificata una rivoluzione al vertice della classifica: il Genzano si è visto accettare un ricorso così ha avuto vinto il match con la Lazio che aveva pareggiato. Il Lido di Ostia invece ha ricevuto due punti di penalizzazione per il ‘calcio a 5 scommesse’ inerente ad una gara della scorsa stagione e ha perso per squalifica uno dei giocatori più importanti.

In Coppa la Futsal giocherà con la formazione migliore, infatti la squadra ha bisogno di ritrovare il ritmo anche mentale per tornare in carreggiata, continuare la crescita e ritrovare quella voglia e quell’intensità che ne hanno caratterizzato il sorprendente girone di andata.

Leonardo Serafini